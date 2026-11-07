Lạng Sơn: Xuất nhập khẩu sôi động, cao điểm lên tới 2.200 xe/ngày

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tăng trưởng mạnh

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, theo báo cáo của Thống kê tỉnh Lạng Sơn, tổng số doanh nghiệp đã tham gia làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2026 là 2.753 doanh nghiệp, tổng số phương tiện xuất nhập cảnh đạt 65.856 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn.

Từ 15/9/2026 đến 14/10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các loại hình đạt 13.044,1 triệu USD (xuất khẩu đạt 4.725,6 triệu USD, nhập khẩu đạt 8.318,5 triệu USD). Trong đó, kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 1.107,1 triệu USD, chiếm 8,49% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn (xuất khẩu đạt 363,4 triệu USD, nhập khẩu đạt 743,6 triệu USD).

Luỹ kế từ 1/1-14/10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các loại hình đạt 99.181,3 triệu USD, tăng 38,17% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 8.556,1 triệu USD, tăng 52,15% so với cùng kỳ, chiếm 86,26% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, kinh tế cửa khẩu, xuất nhập khẩu tiếp tục phát huy vai trò động lực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 9 tháng năm 2026 tăng 37,3% so với cùng kỳ. Theo đó, trong quý IV/2026, tỉnh Lạng Sơn tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; dự án "Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài"; tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chức năng (Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan và một số dự án khác).

Đồng thời, tăng cường hội đàm, trao đổi, đàm phán với chính quyền địa phương phía Trung Quốc nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, thống nhất các giải pháp nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt là dịp cao điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán; thúc đẩy sớm khôi phục lại hoạt động tại các cặp cửa khẩu phụ.

Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn vừa chủ trì cuộc họp xem xét tình hình thu ngân sách nhà nước tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp xem xét tình hình thu ngân sách nhà nước tại các cửa khẩu trên địa bàn 10 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, trong 10 tháng năm 2026, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh đạt hiệu suất thông quan cao; trung bình khoảng 1.800 lượt xe/ngày, cao điểm lên đến trên 2.200 lượt xe/ngày. Hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh chủ yếu là hoa quả, nông sản và linh kiện điện tử chuyên dùng; hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là hoa quả, nông sản, máy móc, thiết bị, ô tô tải…

Cùng với việc duy trì hoạt động thông quan, tỉnh Lạng Sơn quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu, từng bước đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Hệ thống bến bãi được khai thác, tổ chức phục vụ hoạt động giao nhận, tập kết hàng hóa, góp phần duy trì lưu thông hàng hóa qua biên giới.

Kết quả từ đầu năm 2026 đến hết ngày 31/10/2026, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9.131 triệu USD (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025); số thu nộp ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 19.914 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 207% chỉ tiêu giao (9.600 tỷ đồng), đạt 110% chỉ tiêu phấn đấu (18.100 tỷ đồng).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi cục Hải quan khu vực VI, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Hải quan khu vực VI đạt 9.131 triệu USD.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực VI nghiên cứu tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; tham mưu thành lập Tổ công tác hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa, nhất là trong thời điểm xảy ra ùn tắc; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh gửi văn bản kiến nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn về truy xuất nguồn gốc nông sản xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ thông quan. Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục quan tâm tuyên truyền, khuyến khích và thu hút doanh nghiệp mở tờ khai tại Chi cục.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện quy hoạch phân khu, nhất là tại khu vực cửa khẩu Chi Ma; thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sửa chữa các vị trí hư hỏng trên đường tỉnh ĐT.236 (Lộc Bình - Chi Ma) …

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa công viên Logistics Viettel vào phạm vi khu vực cửa khẩu, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và công tác thu ngân sách tại các cửa khẩu; khẩn trương xây dựng, hoàn thành các phần mềm quản lý phục vụ công tác thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu theo phương thức tự động; quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Với những kết quả tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, cùng định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Lạng Sơn tiếp tục củng cố vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đây cũng là cơ sở để địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và bảo đảm nguồn thu ngân sách bền vững.