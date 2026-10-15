Lạng Sơn xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người toàn diện

Lạng Sơn sẽ triển khai đưa các hệ giá trị vào đời sống, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và con người phát triển toàn diện. Ảnh minh họa: Hoài Nam

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND về triển khai đồng bộ các hệ giá trị trên địa bàn, thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2.7.2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch hướng tới đưa các giá trị từ định hướng chung vào thực tiễn, gắn với xây dựng con người, phát triển văn hóa và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, hệ giá trị quốc gia gồm hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; hệ giá trị văn hóa đề cao tính dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học.

Hệ giá trị gia đình hướng tới ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; chuẩn mực con người Việt Nam được xác định qua các phẩm chất yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Các hệ giá trị có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau. Trong đó, con người vừa là chủ thể thực hành, lan tỏa các giá trị, vừa là mục tiêu của sự phát triển; gia đình giữ vai trò hình thành, nuôi dưỡng nhân cách và trao truyền giá trị văn hóa, đạo đức giữa các thế hệ. Văn hóa tạo môi trường để các giá trị được tiếp nhận, thực hành và lan tỏa trong đời sống xã hội.

Từ định hướng này, Lạng Sơn đặt yêu cầu cụ thể hóa các hệ giá trị thành tiêu chí, chuẩn mực và quy tắc ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, nhóm đối tượng và địa bàn. Các tiêu chí được nghiên cứu lồng ghép vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Việc triển khai phải có lộ trình, phân công rõ ràng, bảo đảm tính khả thi và không làm phát sinh tổ chức bộ máy hoặc thủ tục hành chính.

Đưa giá trị văn hóa vào gia đình, nhà trường và cộng đồng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường truyền thông, giáo dục để nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến trong hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung lan tỏa truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cùng các giá trị yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, tự cường, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Phương thức truyền thông được định hướng đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; kết hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa công sở, văn hóa kinh doanh và nếp sống văn hóa trong gia đình, cộng đồng.

Tỉnh Lạng Sơn cũng đặt nhiệm vụ tích hợp các thành tố của hệ giá trị vào chương trình giáo dục ở các cấp học, gắn với phát triển văn hóa đọc và các chương trình giáo dục định hướng lối sống tích cực, nhân văn, văn minh.

Mối liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội được coi trọng trong việc hình thành nhân cách, hành vi và lối sống của thế hệ trẻ; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người cao tuổi và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ chung, kế hoạch đề ra các nội dung cụ thể như triển khai Chương trình truyền thông “Gia đình Việt” giai đoạn 2026–2035, Chương trình “An ninh văn hóa không gian mạng giai đoạn 2026–2035”, cùng hoạt động tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa quân sự và văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Qua đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được mở rộng từ đời sống gia đình, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đến không gian mạng.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc góp phần đưa các hệ giá trị vào đời sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Ảnh minh họa: Hoài Nam

Gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với phát triển du lịch

Đối với Lạng Sơn, triển khai các hệ giá trị còn gắn với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản và bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa khu vực biên giới, phát triển văn hóa gắn với kinh tế cửa khẩu và du lịch.

Tỉnh định hướng huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể; chú trọng hỗ trợ nhóm yếu thế, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng với các điều kiện thực hành hệ giá trị.

Việc phát huy bản sắc văn hóa địa phương được đặt trong mối liên hệ với phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh quê hương, con người Lạng Sơn.

Kế hoạch xác định nhiệm vụ tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao, du lịch; quảng bá di sản, danh lam thắng cảnh và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Đồng thời, tỉnh chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, phù hợp với truyền thống và điều kiện thực tiễn.

Cùng với đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là công cụ hỗ trợ triển khai các hệ giá trị.

Tỉnh định hướng đổi mới hoạt động giáo dục, trải nghiệm tại thiết chế văn hóa cơ sở, thư viện, bảo tàng, nhà trường và các cơ quan, đơn vị; nghiên cứu ứng dụng thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo để số hóa tư liệu, câu chuyện, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, phục vụ giáo dục và nâng cao khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa của người dân.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026–2030 tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, mô hình thí điểm thực hành hệ giá trị; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để đề xuất hướng triển khai tiếp theo. Giai đoạn 2031–2035 tiếp tục thực hiện, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, đôn đốc và tổng hợp kết quả. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, kinh phí, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp phục vụ triển khai.

Kế hoạch cũng đặt yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả; sơ kết vào năm 2030 và tổng kết vào năm 2035.

Thông qua việc cụ thể hóa các hệ giá trị thành chuẩn mực ứng xử và hành động trong đời sống, Lạng Sơn hướng tới phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bồi đắp phẩm chất con người, xây dựng gia đình hạnh phúc và tạo nền tảng văn hóa cho phát triển bền vững.