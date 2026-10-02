Lạng Sơn: Xây dựng cửa khẩu Chi Ma thông minh, hiện đại

Hướng đến cửa khẩu văn minh

Theo đó, quy mô lập quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 là 535 ha thuộc địa phận xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Khu vực cửa khẩu chính Chi Ma cách đường quốc lộ 4B khoảng 12 km, cách trung tâm tỉnh Lạng Sơn khoảng 37 km, có vị trí địa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tỉnh Lạng Sơn và khu vực biên giới phía Bắc. Ranh giới được xác định phía Bắc giáp đường biên giới Việt - Trung (từ mốc 1220/2 chạy dọc theo đường biên giới đến mốc 1239); phía Nam giáp đường giao thông liên xã hiện trạng; phía Đông giáp suối Bản Thín; phía Tây giáp đất lâm nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, khảo sát thực tế tại cửa khẩu Chi Ma.

Mục tiêu của Quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 nhằm xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, là một cực tăng trưởng quan trọng phía Đông tỉnh Lạng Sơn. Phát triển cửa khẩu Chi Ma theo hướng cửa khẩu thông minh, hiện đại, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa nhằm tăng hiệu quả xuất nhập khẩu. Tạo việc làm và thu nhập cho người dân khu vực biên giới; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma trở thành khu vực phát triển văn minh, hiện đại, có môi trường xã hội thân thiện. Hình thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu, thương mại cửa khẩu và dịch vụ du lịch cấp quốc gia, quốc tế. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và mạng lưới dịch vụ hoàn chỉnh. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm phát triển bền vững gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma.

Khu vực cửa khẩu Chi Ma có tính chất là khu vực kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch quan trọng của tỉnh. Tập trung phát triển các hoạt động kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, kho bãi, trung chuyển và phân phối hàng hóa, cung ứng các dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời là đầu mối giao thương liên vùng và quốc tế; là khu vực cửa khẩu chính được định hướng phát triển hạ tầng đáp ứng yêu cầu nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế trong tương lai; là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Chú trọng phát triển đô thị và hậu cần

Định hướng phát triển không gian theo hướng 2 hành lang (hành lang đô thị - dịch vụ - logistics dọc tuyến ĐT.236 và tuyến Chi Ma - Co Sa; hành lang biên giới Việt Nam - Trung Quốc), 3 vùng phát triển (khu vực cửa khẩu Chi Ma hiện hữu; khu dịch vụ hậu cần cửa khẩu tập trung; khu vực nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch).

Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất đối với các loại đất chủ yếu như sau: Phát triển dân cư đô thị khoảng 21,56 ha; dịch vụ, công cộng khoảng 9,27 ha; kho tàng, bến bãi khoảng 100,12 ha; phát triển thương mại - dịch vụ - hậu cần cửa khẩu khoảng 131,66 ha; phát triển dịch vụ, du lịch khoảng 23,38 ha; đất nông nghiệp và chức năng khác khoảng 130,77 ha…

Bản đồ định hướng phát triển không gian cửa khẩu Chi Ma.

Quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 được phê duyệt là cơ sở để triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và triển khai, thu hút đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng, dự án thương mại dịch vụ tại khu vực cửa khẩu Chi Ma.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Thành Đạt, chuyên viên Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết: Sau khi quyết định phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma được ban hành, đã có đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế tại cửa khẩu để đề ra phương hướng triển khai, thực hiện hiệu quả quy hoạch trên.

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị sẽ ưu tiên áp dụng nền tảng kỹ thuật số tại cửa khẩu trước. Trong đó, các đơn vị sẽ xin chủ trương của UBND tỉnh Lạng Sơn cho triển khai mua sắm, nâng cấp trang thiết bị để giúp nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu.

Ông Trần Văn Anh, Phó Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu Chi Ma cũng cho biết: Trước đây, cửa khẩu Chi Ma chủ yếu phục vụ nhập khẩu cấu kiện và xuất khẩu một số loại nông sản. Từ năm 2025 đến nay đã phục vụ xuất khẩu sầu riêng, hiện trung bình mỗi ngày đều xuất khẩu từ 30 -50 xe sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch XNK qua cửa khẩu Chi Ma đạt gần 990 triệu USD, tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến, theo thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan chức năng hai bên cửa khẩu, năm 2027 cửa khẩu Chi Ma sẽ hướng đến trở thành cửa khẩu quốc tế. Khi đó, xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa sẽ thuận tiện, dễ dàng hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.