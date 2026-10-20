Lạng Sơn xác minh phản ánh khau nhục Thất Khê có dấu hiệu giả mạo

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh của một số người tiêu dùng về việc đặt mua khau nhục Thất Khê (Lạng Sơn) qua mạng. Tuy nhiên, khi nhận hàng, sản phẩm bên trong hộp chủ yếu là xương và khoanh chân giò, không giống với hình ảnh, nội dung quảng cáo.

Đáng chú ý, bao bì sản phẩm sử dụng hình ảnh, thông tin gắn với đặc sản Lạng Sơn và quảng bá là sản phẩm OCOP 4 sao, dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm giả mạo nhãn hiệu khau nhục Thất Khê, Lạng Sơn. Ảnh: Facebook OKN

Trước sự việc trên, ngày 19/10, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Văn bản số 9811/VP-KTTH, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm bát khau nhục Lạng Sơn đóng hộp.

Theo chỉ đạo, Chi cục QLTT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan xác minh nội dung phản ánh, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, cho biết đơn vị đã chỉ đạo các đội QLTT rà soát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khau nhục trên địa bàn. Đồng thời, Chi cục gửi văn bản đề nghị Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phối hợp xác minh thông tin liên quan đến sản phẩm được quảng bá, kinh doanh trên không gian mạng.

Bên trong hộp khau nhục được người tiêu dùng phản ánh không đúng với sản phẩm quảng cáo. ﻿Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, qua rà soát thông tin vận chuyển, các đơn hàng được một số người tiêu dùng phản ánh không xuất phát từ Lạng Sơn mà được gửi từ Long Biên, Hà Nội. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc hàng hóa và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.

Khau nhục Thất Khê là đặc sản của Lạng Sơn, đã tạo dựng được thương hiệu và được nhiều người tiêu dùng biết đến. Việc sử dụng tên gọi, hình ảnh đặc sản địa phương để quảng cáo hàng hóa không đúng nguồn gốc, nếu được xác định, không chỉ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến uy tín, giá trị thương hiệu đặc sản địa phương.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm tại cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị sản xuất và bao bì trước khi đặt mua, đặc biệt đối với hàng hóa được quảng cáo trên mạng xã hội.