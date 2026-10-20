Lạng Sơn xác minh nghi vấn giả mạo đặc sản khâu nhục

Ngày 19/10, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có Văn bản số 9811/VP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh phản ánh về sản phẩm khâu nhục đóng hộp được quảng bá, kinh doanh trên không gian mạng.

Văn bản UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan làm rõ, phản ánh khâu nhục đóng hộp kém chất lượng.

Theo chỉ đạo, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, nhất là gian lận thương mại, mạo danh xuất xứ và kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng theo quy định pháp luật.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành việc xác minh, báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn chậm nhất ngày 25/10/2026.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Nguyễn Hạc đăng bài trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh việc mua sản phẩm Bát Khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp nhưng sau khi nhận hàng, người mua không thể liên hệ với người bán. Bài đăng kèm hình ảnh bao bì và thông tin giao nhận hàng hóa.

Bao bì sản phẩm Bát Khâu Nhục sử dụng tên gọi Thất Khê, Lạng Sơn và in biểu trưng OCOP 4 sao, hiện đang được cơ quan chức năng xác minh. Ảnh: FB OKN.

Cùng với đó, nhiều người tiêu dùng phản ánh việc đặt mua khâu nhục Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn qua mạng nhưng khi mở hộp, sản phẩm bên trong chủ yếu là xương chân giò, móng giò và bì lợn, không như kỳ vọng về món đặc sản được quảng bá.

Đáng chú ý, theo nội dung phản ánh, cơ sở cung cấp sản phẩm có xưởng sản xuất tại Hà Nội, làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ và việc sử dụng tên gọi gắn với địa danh Thất Khê, Lạng Sơn để kinh doanh.

Việc xác minh nhằm làm rõ chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần giữ gìn uy tín đặc sản khâu nhục Lạng Sơn.

Khâu nhục là món ăn truyền thống của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn, có nguồn gốc từ Trung Quốc và được biến tấu phù hợp với khẩu vị địa phương. Món ăn được chế biến từ thịt ba chỉ, tẩm ướp các loại gia vị như ngũ vị hương, húng lìu, tỏi, địa liền, hạt tiêu… rồi hấp cách thủy trong nhiều giờ. Với cách chế biến công phu, khâu nhục trở thành đặc sản xứ Lạng, thường xuất hiện trong các dịp lễ, Tết, cưới hỏi và những bữa tiệc đãi khách.