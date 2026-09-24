Lạng Sơn: Vì một Tết Trung thu an toàn, lành mạnh

Kiểm soát nghiêm ngặt khâu lưu thông, chặn đứng đồ chơi nhập lậu

Tết Trung thu là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất để được nhận những món quà đầy màu sắc. Nắm bắt tâm lý hiếu kỳ của trẻ nhỏ, các đối tượng buôn lậu thường tìm mọi thủ đoạn đưa vào thị trường các loại đồ chơi có tính bạo lực, đồ chơi phát sáng nhiều màu sắc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo các quy chuẩn an toàn, nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ. Trước tình hình đó, lực lượng Công an và Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường quản lý địa bàn, tập trung kiểm tra các sản phẩm phục vụ trung thu.

Các tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Công an, QLTT và các ban, ngành các xã, phường ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm, đồ chơi trẻ em.

Điển hình, trung tuần tháng 9 vừa qua, Đội QLTT số 6 kiểm tra xe ô tô mang BKS 12C - 041.08 do ông B.T.H (trú tại phường Lương Văn Tri) điều khiển khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Kỳ Lừa. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe cất giấu hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại với đa dạng mẫu mã, bao bì in tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến lô hàng khủng này.

Qua công tác kiểm tra các cơ sở, quầy kinh doanh mặt hàng đồ chơi trên địa bàn, lực lượng QLTT tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ gần 30.000 sản phẩm đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn đối với trẻ em.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết, để ngăn chặn đồ chơi nhập lậu, đặc biệt là các sản phẩm có tính chất bạo lực gây hại cho sức khỏe và tâm sinh lý trẻ em, lực lượng QLTT đã chỉ đạo các đội trực thuộc bám sát địa bàn, chủ động rà soát và thu thập thông tin thị trường làm căn cứ kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh. Đồng thời, các tổ công tác tăng cường trinh sát tuyến đường, phương tiện và phương thức vận chuyển có dấu hiệu bất thường nhằm chặn đứng hàng lậu vận chuyển vào nội địa.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn tập trung kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn.

Một trong những giải pháp căn cơ để chặn nguồn hàng nhập lậu ngay từ đầu vào là kiểm soát chặt nguồn cung của từng cơ sở kinh doanh, mở rộng phạm vi điều tra khi xác định được các đầu mối lớn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an và QLTT tỉnh Lạng Sơn cũng đẩy mạnh kiểm soát trên môi trường mạng, rà soát các hoạt động kinh doanh trực tuyến, giao dịch trên mạng xã hội nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức buôn bán đồ chơi lậu, thực phẩm, bánh kẹo trung thu không đảm bảo an toàn qua mạng.

Song song với tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở, quầy kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn được ký cam kết không nhập, không bán các sản phẩm đồ chơi nhập lậu, trôi nổi.

Siết chặt an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất bánh kẹo trung thu

Không chỉ dừng lại ở mặt hàng đồ chơi, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cũng là một trong những mặt hàng được lực lượng liên ngành tập trung tăng cường kiểm tra, quản lý dịp này. Đặc biệt là kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Các đoàn kiểm tra liên ngành tập trung rà soát các điểm kinh doanh trọng điểm sản xuất bánh kẹo trung thu với toàn diện các tiêu chí: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP; hồ sơ tự công bố sản phẩm; hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia; nhãn mác, hạn sử dụng; điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và vận chuyển.

Tổ công tác liên ngành Công an xã Bằng Mạc kiểm tra các cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, các mặt hàng trung thu.

Qua công tác thực tế, đến nay lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 cơ sở với tổng số tiền trên 118 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan trực tiếp đến điều kiện bảo đảm ATVSTP trong sản xuất và kinh doanh. Đáng chú ý, có cơ sở sản xuất bánh trung thu sử dụng nhân công tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhưng không mang đầy đủ găng tay bảo hộ lao động theo quy định; cá biệt, một số cơ sở còn để khu vực sản xuất, kho chứa nguyên liệu và dụng cụ bao gói không đảm bảo vệ sinh dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Những con số xử phạt và vi phạm thực tế trên là hồi chuông cảnh báo cho thấy việc bảo đảm ATVSTP không chỉ nằm ở khâu chọn lọc nguyên liệu hay nhãn mác sản phẩm, mà còn phụ thuộc cốt lõi vào ý thức tuân thủ kỷ luật vệ sinh của người lao động và chủ cơ sở.

Để siết chặt công tác đảm bảo ATVSTP, lực lượng chức năng Lạng Sơn đã yêu cầu các cơ sở sản xuất đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ, nguồn nước phải tuyệt đối vô trùng, phòng chống triệt để côn trùng, ẩm mốc gây hại; nguyên liệu đầu vào như bột, đường, trứng, sữa, dầu, nhân bánh phải rõ nguồn gốc và có hồ sơ lưu trữ phục vụ truy xuất; phụ gia phải dùng đúng liều lượng, đúng danh mục cho phép.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sản phẩm bao gói sẵn phải thực hiện nghiêm túc việc tự công bố chất lượng, ghi nhãn trung thực, chính xác về thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Điều kiện bảo quản phải kiểm soát tốt nhiệt độ, độ ẩm, kiên quyết loại bỏ hàng quá hạn, mốc hỏng, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt các hình thức kinh doanh trực tuyến. Đồng thời, các cơ sở phải chủ động thiết lập cơ chế tự kiểm tra, kịp thời thu hồi sản phẩm bất thường để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tổ công tác liên ngành làm việc với các chủ cơ sở kinh doanh và yêu cầu ký cam kết không bán hàng giả, hàng lậu, không đảm bảo ATVSTP.

Không chỉ ra quân kiểm tra ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất bánh kẹo phục vụ trung thu, các cơ quan chức năng, chủ công là lực lượng Công an các địa bàn và QLTT đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức kiểm tra hàng loạt hộ kinh doanh tạp hóa, cửa hàng bánh kẹo trên địa bàn. Quá trình kiểm tra tập trung vào nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản thực phẩm. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra xử lý, lực lượng Công an địa bàn còn trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời phát huy vai trò nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các tổ công tác liên ngành cũng kiên quyết yêu cầu các chủ hộ kinh doanh đề cao đạo đức kinh doanh, không vì lợi nhuận trước mắt mà buông lỏng trách nhiệm với sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời đẩy mạnh khuyến cáo người dân khi mua sắm cần lựa chọn thương hiệu uy tín, kiểm tra kỹ bao bì, hạn sử dụng và kịp thời tố giác các cơ sở có dấu hiệu vi phạm tới chính quyền địa phương.

Những giải pháp đấu tranh quyết liệt với đồ chơi nhập lậu, cùng sự chấn chỉnh kịp thời các vi phạm về ATTP không chỉ giúp ngăn chặn từ xa các nguy cơ dịch bệnh, ngộ độc hay tổn thương tâm sinh lý cho trẻ nhỏ, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, mang lại một mùa Tết Trung thu an toàn, lành mạnh cho người dân, đặc biệt là trẻ em.