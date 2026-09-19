Lạng Sơn và Quảng Tây tìm giải pháp thúc đẩy du lịch biên giới

Quang cảnh cuộc Hội đàm giữa Sở VHTTDL Lạng Sơn và Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây chiều 19.9

Hội đàm do Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026.

Đoàn đại biểu Quảng Tây do ông Tô Úy Đông, Thanh tra viên hạng hai, Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây làm trưởng đoàn. Phía tỉnh Lạng Sơn do bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, cùng đại diện một số sở, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đưa đón khách qua biên giới; nghiên cứu xây dựng, kết nối các sản phẩm và gói tour chung giữa Lạng Sơn và Quảng Tây nhằm tạo thêm lựa chọn cho du khách, thúc đẩy dòng khách hai chiều.

Nội dung mở rộng không gian, phạm vi tham quan cũng được thảo luận, trong đó có các đề xuất liên quan đến thành phố Sùng Tả. Qua đó, hai bên hướng tới hình thành những hành trình du lịch liên kết thuận tiện, đa dạng hơn tại khu vực biên giới.

Hội đàm góp phần mở rộng không gian hợp tác du lịch giữa Lạng Sơn và Quảng Tây, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, giao thông và hệ thống sản phẩm của hai bên; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của du lịch khu vực biên giới.