Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế cửa khẩu

Thu nộp ngân sách từ hoạt động XNK tăng 87%

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 10 tháng đầu năm 2026, xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt. Hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh đạt hiệu suất thông quan cao; trung bình khoảng 1.800 lượt xe/ngày, cao điểm lên đến trên 2.200 lượt xe/ngày.

Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Khánh Ly).

Hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh chủ yếu là hoa quả, nông sản và linh kiện điện tử chuyên dùng. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là hoa quả, nông sản, máy móc, thiết bị, ô tô tải…

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu của tỉnh được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu XNK hàng hóa. Hệ thống bến bãi phục vụ XNK hàng hóa trong địa bàn đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp…

Kết quả, từ đầu năm 2026 đến hết ngày 31/10, kim ngạch hàng hóa XNK mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9.131 triệu USD (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025). Số thu nộp ngân sách từ hoạt động XNK đạt 19.914 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 207% chỉ tiêu giao (9.600 tỷ đồng), đạt 110% chỉ tiêu phấn đấu (18.100 tỷ đồng).

Công tác thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2026, đạt trên 858 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 124,6% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 107,3% dự toán UBND tỉnh Lạng Sơn giao.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh Khánh Ly).

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã báo cáo, làm rõ kết quả thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK và thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 10 tháng đầu năm 2026. Đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thu và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung về công tác thu ngân sách tại các cửa khẩu.

Kim ngạch một số mặt hàng chủ lực có thuế suất cao như ô tô tải, máy móc, thiết bị, kim loại và sản phẩm kim loại chưa ổn định, gây khó khăn cho công tác dự báo nguồn thu. Việc tổ chức thu phí tại Chi Ma, Cốc Nam còn thủ công, cần khẩn trương hoàn thiện nền tảng cửa khẩu số và thu phí tự động, số hóa tại các cửa khẩu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng cửa khẩu thông minh; tiến độ xây dựng các dự án hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logictics…

Đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi cục Hải quan khu vực VI, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Khánh Ly).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực VI nghiên cứu tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp XNK. Tham mưu thành lập tổ công tác hoặc ban chỉ đạo cấp tỉnh để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XNK, thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa, nhất là trong thời điểm xảy ra ùn tắc. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản kiến nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn về truy xuất nguồn gốc nông sản xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ thông quan. Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục quan tâm tuyên truyền, khuyến khích và thu hút doanh nghiệp mở tờ khai tại chi cục.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện quy hoạch phân khu, nhất là tại khu vực cửa khẩu Chi Ma; thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sửa chữa các vị trí hư hỏng trên đường tỉnh ĐT.236 (Lộc Bình - Chi Ma)…

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa công viên Logistics Viettel vào phạm vi khu vực cửa khẩu, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và công tác thu ngân sách tại các cửa khẩu. Khẩn trương xây dựng, hoàn thành các phần mềm quản lý phục vụ công tác thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu theo phương thức tự động; quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2026.