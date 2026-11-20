Trao Hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh Khu đô thị phía nam Lạng Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Theo đó, dự án đầu tư kinh doanh Khu đô thị phía nam Lạng Sơn có quy mô khoảng 50,39ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.745 tỷ đồng. Đây là dự án mở rộng không gian đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Hai dự án nhà máy điện gió Văn Lãng 1 và nhà máy điện gió Lộc Bình 3 có tổng công suất 140MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6.369 tỷ đồng. Hai dự án hướng tới khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn điện sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh, bền vững. Bên cạnh đó, các dự án sẽ tạo ra nguồn việc làm và phát triển hoạt động kinh tế liên quan tại địa phương.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hai dự án Nhà máy điện gió. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đây là bước cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T ký kết ngày 8/10/2024, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục đầu tư sang tổ chức triển khai các dự án.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T cam kết sẽ tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự, kinh nghiệm, năng lực quản trị và tổ chức triển khai: chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, sớm đưa các dự án vào triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, quyết tâm của Tập đoàn T&T trong việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lạng Sơn mong muốn Tập đoàn tiếp tục phát huy năng lực quản trị, kinh nghiệm đầu tư, huy động nguồn lực và hệ sinh thái các doanh nghiệp thành viên để tổ chức thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời tiếp tục phối hợp với tỉnh nghiên cứu, thúc đẩy các nội dung hợp tác tiềm năng đã được hai bên thống nhất.

Đồng chí cũng khẳng định quan điểm tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn, giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian xử lý, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường có dự án chủ động phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.