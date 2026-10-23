Lạng Sơn trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 18

Theo báo cáo của ban tổ chức, cuộc thi năm nay tiếp nhận 223 mô hình, sản phẩm dự thi, tăng 52 sản phẩm, tương đương 30,4% so với năm 2025. Trong đó, lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập có 67 sản phẩm; sản phẩm thân thiện với môi trường có 59 sản phẩm; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em có 38 sản phẩm; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 39 sản phẩm; phần mềm tin học có 20 sản phẩm.

Các ý tưởng, sản phẩm dự thi ngày càng đa dạng, gắn với nhu cầu thực tiễn trong học tập, sinh hoạt và đời sống. Nhiều mô hình tiếp cận các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chăm sóc sức khỏe; đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa và khai thác nguồn dược liệu bản địa Xứ Lạng.

Bà Trần Thanh Nhàn (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Quang Huy (bìa trái), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao giải cho các em đạt giải Ba. Ảnh: BTC

Ban tổ chức trao giải cho các em đạt giải Khuyến khích. Ảnh: BTC

Trên cơ sở kết quả chấm chọn của Hội đồng Giám khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 26 mô hình, sản phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 7 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Cuộc thi góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu niên, nhi đồng, qua đó khuyến khích các em vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ban tổ chức, các cơ quan, đơn vị, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong tổ chức, hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Kết quả cuộc thi cho thấy phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lượng. Cuộc thi ngày càng trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, ươm mầm những ước mơ sáng chế của thế hệ trẻ; góp phần duy trì, phát triển phong trào học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

Bà Trần Thanh Nhàn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Để phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng tiếp tục phát triển đồng chí đề nghị các cấp, ngành nâng cao chất lượng công tác tổ chức, phối hợp triển khai cuộc thi; giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, đánh giá kết quả năm 2026, chủ động tham mưu kế hoạch tổ chức năm 2027; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn từ sớm để học sinh có thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm; bảo đảm việc đánh giá, xét giải khách quan, công khai, thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích.

Ngành giáo dục tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM và trải nghiệm sáng tạo gắn với chương trình học; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn nghiên cứu cho giáo viên, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề trong học tập, đời sống và sản xuất tại địa phương; quá trình hướng dẫn phải phát huy tính chủ động, tư duy độc lập của học sinh.

Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ các tác giả sau cuộc thi thông qua hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kết nối các nhóm có sản phẩm triển vọng với chuyên gia, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp để thử nghiệm, hoàn thiện và từng bước thương mại hóa các giải pháp có tiềm năng.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: BTC

Bà Trần Thanh Nhàn cũng đề nghị các nhà trường, gia đình và tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp, tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy khả năng sáng tạo; kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu của các em.

Đồng thời, mong muốn các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kiên trì hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm; các em chưa đoạt giải tích cực tiếp thu ý kiến góp ý, tích lũy kinh nghiệm để tham gia tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2027, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng, phối hợp triển khai, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ.