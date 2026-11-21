Chiều 20/11, UBND tỉnh Lạng Sơn trao hợp đồng dự án Khu đô thị phía Nam và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2 nhà máy điện gió cho các đơn vị.

Buổi lễ diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Trường cùng đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan.

Về phía nhà đầu tư có ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn T&T và lãnh đạo các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án.

Trong ba dự án được trao văn bản pháp lý lần này, Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn (do Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái thực hiện) có quy mô khoảng 50,39ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.745 tỷ đồng. Dự án hướng tới mở rộng không gian đô thị, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thương mại và dịch vụ.

Hai dự án còn lại thuộc lĩnh vực năng lượng, gồm Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 và Nhà máy điện gió Lộc Bình 3. Tổng công suất thiết kế đạt 140MW, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6.369 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao hợp đồng thực hiện dự án cho các doanh nghiệp hệ sinh thái T&T. Ảnh: Báo Xây dựng.

Các nhà máy được kỳ vọng khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo tại địa phương, bổ sung nguồn điện sạch và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, đây là kết quả cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tỉnh và Tập đoàn T&T ký kết hồi tháng 10/2024. Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục sang tổ chức triển khai dự án trên thực địa.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Tập đoàn T&T và các doanh nghiệp khẩn trương lập kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực tài chính, nhân lực và tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp.

Nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng khu đô thị, đồng thời hoàn tất thủ tục khảo sát, thiết kế và đấu nối hệ thống điện cho hai nhà máy điện gió.

Về phía chính quyền, UBND tỉnh Lạng Sơn cam kết đồng hành, yêu cầu các sở, ngành rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính và không né tránh trách nhiệm.

UBND các xã, phường có dự án đi qua gồm Đông Kinh, Na Sầm, Khuất Xá và Châu Sơn được giao đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Việc cùng lúc được trao ba dự án cho thấy sự hiện diện của T&T Group tại Lạng Sơn, đồng thời phản ánh chiến lược mở rộng đầu tư vào hai lĩnh vực bất động sản và năng lượng.

Sau hơn 30 năm phát triển, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã xây dựng hệ sinh thái đa ngành, trong đó bất động sản và năng lượng là những trụ cột đáng chú ý.

Ở mảng bất động sản, T&T theo đuổi chiến lược phát triển các khu đô thị quy mô lớn, gắn với hạ tầng, thương mại và dịch vụ. Một số dự án tiêu biểu gồm T&T City Millennia tại Long An, khu đô thị phía Đông Buôn Ma Thuột tại Đắk Lắk và các dự án tại Cần Thơ.

Trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp tham gia đầu tư điện gió, điện mặt trời và điện khí LNG. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, danh mục dự án năng lượng đã và đang đầu tư có tổng công suất khoảng 2.900MW, trong đó gần 1.200MW đã vận hành thương mại.

Một số dự án đáng chú ý gồm Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng tại Quảng Trị, dự án LNG Long Sơn và các dự án điện gió tại Lào.