Lạng Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân học tập số

Các đại biểu dự ngày hội

Các đại biểu dự ngày hội

Dự chương trình có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ công nghệ số cộng đồng cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026 phát biểu tại Ngày hội và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Phát biểu khai mạc Ngày hội và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026 nhấn mạnh: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là sự thay đổi về tư duy, văn hóa và phương thức hoạt động, lấy con người làm trung tâm, hướng đến tạo ra những giá trị thiết thực. Để chuyển đổi số thành công, mỗi người dân cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để tiếp cận, sử dụng và từng bước làm chủ công nghệ số.

Theo đồng chí, chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Trong đó, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm mọi người đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Phong trào “Bình dân học vụ số”: người biết hướng dẫn người chưa biết, người thành thạo hỗ trợ người chưa thành thạo, học đi đôi với hành, gắn việc học với nhu cầu thực tế trong công việc và đời sống.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” theo hướng thiết thực, hiệu quả, không chạy theo số lượng mà chú trọng khả năng sử dụng công nghệ thực tế của người dân; phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn trực tiếp, nhất là đối với người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Cùng với đó, cần khai thác hiệu quả ứng dụng Công dân số Xứ Lạng, nhất là chức năng “Học tập suốt đời”, tận dụng hệ thống học liệu, ngân hàng câu hỏi và dữ liệu đã hình thành để duy trì các hoạt động học tập, kiểm tra, rèn luyện kỹ năng số thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đồng chí nhấn mạnh, việc phát triển nền tảng, ứng dụng và dịch vụ số phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng đến tạo thuận lợi cho người dân, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, cần chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng, giúp người dân chủ động bảo vệ thông tin, tài khoản và tài sản của mình.

Lãnh đạo xã Hoàng Văn Thụ phát biểu tham luận tại ngày hội

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu được nghe chia sẻ những câu chuyện chuyển đổi số từ thực tiễn, tập trung vào các nội dung thiết thực như: nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân ở cấp xã; chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp; học tập trong môi trường số và quá trình rèn luyện kỹ năng số của công dân.

Cùng với đó, tại không gian học tập, trải nghiệm số trong khuôn viên hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, các đại biểu và người dân được tìm hiểu, thực hành sử dụng nhiều nền tảng, ứng dụng và dịch vụ số thiết yếu.

Nội dung tập trung vào hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ trên VNeID; bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến; sử dụng chữ ký số cá nhân, tra cứu thủ tục hành chính, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Bên cạnh đó, các nền tảng, ứng dụng và giải pháp công nghệ phục vụ người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp, cùng các công nghệ mới như robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được giới thiệu tại ngày hội.

Cuộc thi trực tuyến “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026 với chủ đề “Hiểu biết số - Nền tảng công dân số” diễn ra từ ngày 1 - 27/9/2026, thu hút 37.575 người đăng ký tham gia, với hơn 303.000 lượt làm bài; hơn 30.000 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, ứng dụng Công dân số Xứ Lạng ghi nhận thêm 38.600 lượt cài đặt, góp phần khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kỹ năng số.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh đạt giải Nhì cá nhân

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất cá nhân

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể tiêu biểu

Dịp này, Ban Tổ chức tổng đã trao giải thưởng “Cộng đồng lan tỏa” cho 6 xã, phường có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động người dân tham gia cuộc thi; trong đó, giải Nhất thuộc về xã Chi Lăng.

Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 4 tuần thi được trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Dịp này, 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi cũng được biểu dương.

Người dân đăng ký cấp chữ ký số tại ngày hội

Người dân trải nghiệm Internet tốc độ cao

Người dân tìm hiểu công nghệ số tại ngày hội