Hội nghị đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp FDI năm 2026 của tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: MAI LINH)

Phát huy những lợi thế về vị trí địa lý và hoạt động thương mại biên giới, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng khu, cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Các dự án giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và định hướng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng-Hà Nội được triển khai tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối liên vùng, lưu thông hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn dự hội nghị. (Ảnh: MAI LINH)

Đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn với quy mô 39.400ha, Khu vực cửa khẩu Chi Ma quy mô 535ha, Khu công nghiệp Đồng Bành (162ha) và dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn với quy mô gần 600ha (tổng vốn đầu tư 274,67 triệu USD, đã bước vào giai đoạn thu hút nhà đầu tư thứ cấp với 3 dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2026) đang mở ra những dư địa phát triển mới cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI, ngành Hải quan xác định việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp FDI là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong suốt vòng đời dự án.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu khai mạc. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Chi cục đang chủ trì nghiên cứu, xây dựng phần mềm thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu tự động kết nối với Nền tảng cửa khẩu số, phấn đấu vận hành chính thức từ ngày 01/01/2027; đẩy mạnh các ứng dụng chuyển đổi số, thanh toán thuế điện tử 24/7 bằng mã QR và chuẩn bị đầy đủ điều kiện sẵn sàng triển khai mô hình thông quan tập trung.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: MAI LINH)

Trong phần tham luận tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, đơn vị đã được các cơ quan chức năng của tỉnh lắng nghe, xem xét, giải đáp theo thẩm quyền.

Cũng tại hội nghị, theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) cho biết trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới đến từ Trung Quốc tính cả Hồng Kông tiếp tục gia tăng, đạt 6,34 tỷ USD.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MAI LINH)

Chủ tịch VAFIE khẳng định tỉnh Lạng Sơn có vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng, khi là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ thu hút đầu tư nước ngoài, kết quả thu hút FDI của tỉnh cho đến nay vẫn còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: MAI LINH)

Tỉnh cần có những giải pháp đột phá hơn, đặc biệt trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp dự hội nghị. (Ảnh: MAI LINH)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong giai đoạn tới, Lạng Sơn tập trung phát triển bốn trụ cột kinh tế: Công nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; dịch vụ, nhất là du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; kinh tế cửa khẩu và logistics; nông, lâm nghiệp giá trị cao. Đây cũng là những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MAI LINH)

Tỉnh Lạng Sơn cam kết tạo môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.