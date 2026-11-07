Lạng Sơn tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung từ 27/11- 3/12

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) là hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2026, do UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện và được tổ chức luân phiên hai năm một lần giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2024) .

Đây là cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường hợp tác, thúc đẩy hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng kinh tế, liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Đồng thời, Hội chợ lần này cũng nhằm quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng của tỉnh Lạng Sơn, cũng như của các tỉnh tới du khách trong và ngoài nước.

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) với chủ đề: Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 27/11/2026 - 3/12/2026, trong đó khai mạc hội chợ vào 20h00’ngày 28/11/2026. Địa điểm diễn ra tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, số 2A, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Hội chợ dự kiến có trên 100 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với trên 240 gian hàng, được chia thành các khu vực chính như sau: Khu thương mại gồm gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch Trung Quốc và ASEAN, dự kiến từ 30 đến 35 gian hàng; gian hàng của các tổ chức xúc tiến thương mại, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, dự kiến 35 gian hàng; gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn, dự kiến 30 gian hàng; gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước, ưu tiên các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh có tiềm năng xuất khẩu của doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước, với trên 100 gian hàng.

Bên cạnh đó, là Khu triển lãm, du lịch, dịch vụ gồm gian triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây sẽ có khu trưng bày triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, không gian văn hóa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn và trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, dự kiến dựng nhà tiền chế có diện tích khoảng 100 m²; gian hàng của các tổ chức xúc tiến du lịch, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh, dự kiến 20 gian hàng; gian hàng của các doanh nghiệp logistics, tài chính, ngân hàng, dự kiến 10 gian hàng.

Các hoạt động chính của hội chợ gồm: lễ khai mạc hội chợ; hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ; các hoạt động giao thương, trao đổi thông tin, kết nối, ký kết hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội trong suốt thời gian diễn ra hội chợ; hoạt động biểu diễn văn nghệ tại hội chợ.

Ngoài ra, còn có các hoạt động tổ chức bên lề hội chợ gồm: Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh (dự kiến diễn ra ngày 27/11/2026); Hội thảo Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và Kết nối giao thương năm 2026 (dự kiến diễn ra ngày 29/11/2026); Chương trình quảng bá, livestream (phát sóng trực tiếp) và xúc tiến thương mại trên nền tảng số; tham quan, khảo sát một số điểm du lịch của tỉnh, trên địa bàn các phường: Tam Thanh, Đông Kinh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri.

Thông qua các hoạt động chính của Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) và một số sự kiện bên lề hội chợ nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh đầu tư, thương mại, du lịch và bản sắc văn hóa của tỉnh Lạng Sơn; qua đó tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian tới.