Lạng Sơn tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt Nam - Trung Quốc từ 27/11 đến 3/12

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) mang chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc”, diễn ra từ ngày 27/11 đến 3/12.

Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Lạng Sơn năm 2026, do UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức. Sự kiện được duy trì luân phiên hai năm một lần giữa Lạng Sơn (Việt Nam) và Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Hội chợ là dịp để doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Sự kiện cũng góp phần quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc trưng của Lạng Sơn đến du khách trong và ngoài nước.

Các hoạt động văn hóa truyền thống góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút du khách đến với Lạng Sơn.

Với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc”, hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 27/11 đến 3/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, số 2A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh. Lễ khai mạc tổ chức lúc 20h ngày 28/11/2026.

Hội chợ dự kiến thu hút hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với trên 240 gian hàng, gồm các khu vực thương mại; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch; giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Lạng Sơn. Ngoài ra, còn có các gian hàng của doanh nghiệp du lịch, logistics, tài chính và ngân hàng.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, nhiều hoạt động được tổ chức như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, trao đổi thông tin, ký kết hợp tác và biểu diễn văn nghệ.

Các hoạt động bên lề gồm Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Lạng Sơn (dự kiến ngày 27/11); Hội thảo Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và Kết nối giao thương năm 2026 (ngày 29/11); livestream quảng bá, xúc tiến thương mại trên nền tảng số và khảo sát các điểm du lịch tại địa phương.

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