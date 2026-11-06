Lạng Sơn tổ chức chuỗi hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh; các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị, các xã biên giới, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Người dân tham dự chương trình

Chương trình diễn ra chuỗi hoạt động, gồm: các đơn vị trao ủng hộ hoạt động an sinh xã hội của tỉnh, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh ký kết phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2026 – 2031; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh ký kết phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới giai đoạn 2026 – 2030.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao học bổng cho các em học sinh

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao hỗ trợ sinh kế cho người dân tại chương trình

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ sinh kế cho người dân tại chương trình

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao học bổng cho các em học sinh

Lãnh đạo Công an tỉnh trao kinh phí ủng hộ tại chương trình

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ học bổng cho học sinh tại chương trình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho khu dân cư thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh

Trong chương trình cũng có nhiều hoạt động được tổ chức tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh. Tại đây, Ban Tổ chức đã trao hỗ trợ sinh kế cho 50 hộ gia đình nghèo thuộc 11 xã biên giới, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 10 triệu đồng, với tổng số tiền hỗ trợ là 500 triệu đồng; trao hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ gia đình, bằng con giống trị giá 10 triệu đồng/hộ, với tổng với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng; các tổ chức, đơn vị trao học bổng cho các em học sinh các xã biên giới.

Các đại biểu chứng kiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh ký kết phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới giai đoạn 2026 – 2030

Lãnh đạo các xã biên giới tiếp nhận hỗ trợ từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho các em học sinh trên địa bàn

Ban Tổ chức cũng đã trao kinh phí ủng hộ xây nhà cho hộ gia đình thân nhân liệt sĩ và tổ chức các hoạt động ở “Gian hàng 0 đồng”, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu động viên người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm chính trị của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Một địa phương phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bằng sự quan tâm, sẻ chia đối với những người còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí khẳng định: Thời gian qua, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, cùng sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân, công tác an sinh xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn rất nhiều hộ nghèo, cận nghèo và nhiều căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ; vì vậy, phải nỗ lực nhiều hơn nữa, hành động quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa.

Đồng chí đề nghị: MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp các nguồn lực xã hội; kết nối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những tấm lòng nhân ái để chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế. Đặc biệt, phải chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, tạo sinh kế, việc làm và cơ hội để người nghèo tự vươn lên; bảo đảm mọi nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng và thực sự hiệu quả. Mặt trận phải thực sự là cầu nối của lòng nhân ái, là địa chỉ tin cậy để kết nối những tấm lòng, đưa sự sẻ chia đến đúng người, đúng hoàn cảnh và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Đối với thôn Cao Lan, đồng chí mong muốn cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc; giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia nhảy sạp tại Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh

Các đại biểu tham gia nhảy sạp tại Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn Cao Lan

Tại Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn Cao Lan, các đại biểu và Nhân dân đã tham gia nhiều hoạt động đầy vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh.

Video: Một số hoạt động trong chương trình Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ở xã Quốc Khánh