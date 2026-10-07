Lạng Sơn: TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương

Tại hội nghị giao ban công tác báo chí quý III/2026 mới đây, đại tá Hoàng Gia Định, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 14 người, bị thương 44 người, giảm cả ba tiêu chí. Trong đó giảm 1 vụ, giảm 4 người chết và giảm 26 người bị thương. Đặc biệt, TNGT trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả trên là nhờ lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Hoàng Gia Định, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin tại nghị giao ban công tác báo chí quý III/2026.

Cụ thể, Công an tỉnh Lạng Sơn duy trì cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự công cộng. Qua đó phát hiện, xử lý 15.743 trường hợp vi phạm (ra quyết định xử phạt 13.702 trường hợp với số tiền gần 27 tỷ đồng).

Trong đó phát hiện vi phạm qua hệ thống camera AI là 4.466 trường hợp (đã gửi thông báo vi phạm tới 2.857 trường hợp đủ điều kiện xử phạt).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lạng Sơn cùng chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, nhất là tình trạng để xe ô tô, xe máy dưới lòng đường gây cản trở giao thông tại các phường trung tâm. Không chỉ gây mất an toàn giao thông, việc tụ tập ăn uống còn dễ dẫn đến mâu thuẫn cá nhân, làm mất ANTT.

Tổ CSGT địa bàn Hữu Lũng kiểm tra, xử lý thanh, thiếu niên vi phạm ATGT, ngăn ngừa TNGT trên địa bàn.

Đặc biệt, công an tỉnh kiên quyết điều tra cơ bản, khoanh vùng đối tượng để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lạng lách, đánh võng và các trường hợp có dấu hiệu phóng nhanh, vượt ẩu, đua xe trái phép trên đường phố.

Phát huy kết quả trên, thời gian tới, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân để bảo đảm ATGT.