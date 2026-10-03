Lạng Sơn: Tiên phong 'phủ sóng' công nghệ số đến từng Bí thư chi bộ và Trưởng thôn

Phá vỡ rào cản tâm lý: Chuyển đổi số không phải là điều xa vời

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nhằm triển khai các giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Hội nghị được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Sở KH&CN và trực tuyến đến các xã trên địa bàn.

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Quang Huy phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LS.

Lâu nay, khi nhắc đến chuyển đổi số, công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo, nhiều cán bộ lớn tuổi tại cấp thôn, bản thường mang tâm lý e ngại vì cho rằng đây là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi trình độ tin học cao. Nhận diện rõ rào cản này, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: "Chuyển đổi số không phải là vấn đề quá phức tạp hay khó tiếp cận".

Theo Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Quang Huy, việc triển khai này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 26/8/2026 của UBND tỉnh. Mục tiêu tối thượng là đưa công nghệ số trở thành "trợ thủ đắc lực", giúp đội ngũ cán bộ sát dân nhất xử lý công việc nhanh chóng, thuận tiện, từng bước tháo gỡ áp lực sổ sách, hành chính. Để làm được điều đó, toàn bộ phần mềm đều được thiết kế thuần Việt, bám sát nhu cầu thực tiễn, giúp cán bộ cơ sở có thể làm chủ thông qua thực hành.

Việc Lạng Sơn tự hào là địa phương đầu tiên trong cả nước vươn "cánh tay số" đến tận cấp cơ sở (thôn, bản, tổ dân phố) đã góp phần cụ thể hóa chiến lược đưa công nghệ số thấm sâu vào mọi hoạt động của hệ thống chính trị, tạo nền móng vững chắc từ cơ sở.

Phương châm "Cầm tay chỉ việc": Đưa Trí tuệ nhân tạo về làng

Để đợt tập huấn thực sự mang lại hiệu quả, không dừng lại ở lý thuyết suông, lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị các báo cáo viên phải quán triệt phương châm "cầm tay chỉ việc".

Đại diện VNPT Lạng Sơn đã hướng dẫn chi tiết từng bước từ cách đăng nhập, quy trình tiếp nhận, xử lý đến tra cứu văn bản điện tử trên nền tảng VNPT-iOffice. Song song đó, đại diện Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội mang đến một luồng gió mới khi hướng dẫn khai thác "Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng".

Các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tập huấn tại hội nghị - Ảnh: LS.

Việc các Trưởng thôn, Bí thư chi bộ có thể sử dụng Trợ lý ảo để hỗ trợ soạn thảo văn bản, tìm kiếm thông tin nhanh chóng là một bước tiến mang tính đột phá về ứng dụng AI tại cấp cơ sở.

Đặc biệt, trong không gian mạng nhiều rủi ro, hội nghị cũng chú trọng trang bị cho các đại biểu những "tấm khiên" vững chắc: kiến thức về an toàn, an ninh thông tin, kỹ năng bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân/tổ chức. Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn cũng hé mở định hướng tiếp tục nghiên cứu, sớm triển khai chữ ký số và các giải pháp hỗ trợ thiết bị làm việc cho cán bộ cơ sở trong thời gian tới.

Bước đệm hoàn hảo hướng tới Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Hội nghị tập huấn không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức một chiều mà còn là diễn đàn mở. Đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn đã được trực tiếp trao đổi, phản ánh những vướng mắc và nhu cầu thực tế khi "chạm" vào công nghệ số. Đây là dữ liệu vô giá để các đơn vị phát triển tiếp tục tinh chỉnh phần mềm, đảm bảo các nền tảng thực sự "dễ sử dụng - hiệu quả cao - phù hợp thực tiễn".

Các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tập huấn tại hội nghị - Ảnh: LS.

Gắn liền với thông điệp của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia về việc "Toàn dân, toàn diện", bước đi của Lạng Sơn mang ý nghĩa chiến lược. Việc trang bị nền tảng số và AI cho cán bộ cơ sở chính là viên gạch đầu tiên hình thành nên một môi trường làm việc số đồng bộ.

Khi kỹ năng số, khả năng khai thác dữ liệu của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn được nâng tầm, chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở sẽ thay đổi về chất. Đó là nền tảng vững chắc nhất để thúc đẩy công tác quản lý, điều hành, minh bạch hóa thông tin, và trên hết là phục vụ Nhân dân xứ Lạng ngày một tốt hơn, nhanh chóng hơn trong kỷ nguyên số hóa.