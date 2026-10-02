Lạng Sơn thúc tiến độ Khu liên hợp thể thao hơn 500 tỷ đồng

Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2027.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, sau 5 năm triển khai, giá trị xây lắp của dự án mới đạt khoảng 39,01% là "chưa đạt yêu cầu".

Dự án được triển khai tại phường Đông Kinh với tổng diện tích đất phải thu hồi gần 29ha, liên quan 209 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Đến nay, công tác đo đạc, kiểm đếm đã hoàn thành 206/209 trường hợp, đạt 98,5%. Diện tích mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư đạt 13,79ha, tương đương 48% tổng diện tích.

Phối cảnh dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi thực tế, kiểm tra tại hiện trường dự án vào cuối tháng 9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn vừa có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND phường Đông Kinh tập trung nhân lực, giải quyết từng trường hợp còn vướng mắc.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải hoàn thành đo đạc, kiểm đếm, lập và chuyển hồ sơ để phường Đông Kinh thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 10/2026. Phường Đông Kinh được giao phấn đấu đến ngày 31/10 hoàn thành phê duyệt phương án đối với các hộ còn lại.

Đối với thi công, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục trên phần diện tích đã được bàn giao; tập trung đẩy nhanh ép cọc, thi công móng Nhà thi đấu đa năng và chuẩn bị triển khai Nhà tập luyện thể thao trong tháng 10.

Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng (tiền ngân sách).

Dự án gồm sân vận động trung tâm sức chứa hơn 25.000 chỗ, nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và các hạng mục thể thao, hạ tầng kỹ thuật. Quy mô dự án (giai đoạn 1) khoảng 28,73ha, gồm 11 hạng mục.