Lạng Sơn: Thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu

Ngày 22/9, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn đã thực tế việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, giai đoạn 2025 – 2030 và chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại xã Cai Kinh.

Đoàn khảo sát tại Homestay Khủi Moóc. Ảnh: L.S

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã khảo sát thực tế tại 2 hộ kinh doanh homestay thuộc khu dân cư Lân Nóng, thôn Lợi, xã Cai Kinh. Đồng thời, thực tế tiến độ triển khai các nhóm điều kiện để công nhận và xây dựng Điểm du lịch cộng đồng Net Zero Lân Nóng.

Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, xã Cai Kinh đã tích cực triển khai các điều kiện để được công nhận điểm du lịch. Đến nay, địa phương cơ bản đạt một số nhóm điều kiện gồm tài nguyên du lịch và việc xác định ranh giới trên bản đồ. Xã cũng hoàn thành một số chỉ tiêu trong nhóm điều kiện về kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch cũng như bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, địa phương đã thành lập Câu lạc bộ văn nghệ Làng du lịch cộng đồng Net Zero Lân Nóng.

Đoàn khảo sát không gian bên trong homestay. Ảnh: L.S

Đối với nhiệm vụ phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá, phát triển du lịch, xã Cai Kinh đã ban hành kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng làng kiểu mẫu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Hiện, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế phối cảnh không gian quảng bá, trải nghiệm giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn và Làng du lịch Net Zero Lân Nóng. Các hạng mục như bãi đỗ xe, không gian trưng bày, giới thiệu các giá trị và sản phẩm của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn cũng đang được tập trung triển khai.

Kết luận buổi khảo sát, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn Vy Quang Dũng đề nghị UBND xã Cai Kinh tiếp tục hướng dẫn các hộ gia đình phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị thi công hoàn thiện những chỉ tiêu chưa đạt. Trọng tâm là bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn, nội dung thuyết minh về điểm du lịch, giấy chứng nhận bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, khu vực vệ sinh và đường nội bộ.

Địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận Điểm du lịch cộng đồng Net Zero Lân Nóng ngay trong năm 2026. Đây là cơ sở quan trọng để các hộ kinh doanh homestay sớm được tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại địa phương phát triển bền vững.