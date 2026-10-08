Lạng Sơn thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã có sự quan tâm lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng rà soát, xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được triển khai với nhiều hình thức, góp phần từng bước thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội và trong tham gia quản lý nhà nước. Sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Nhiều cán bộ nữ đã được đào tạo, bồi dưỡng tin tưởng giao nhiệm vụ và tham gia giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cấp, các ngành.

Các đại biểu nữ là lãnh đạo các ngành tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Nhiệm kỳ 2026-2031, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh có 14/50 đồng chí, tỷ lệ 28%; ở cấp xã 422/1.271 đồng chí, tỷ lệ 33.2%. Đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hiện có 356 đồng chí, trong đó cán bộ nữ 89 đồng chí, chiếm 25%; cán bộ trẻ dưới 42 tuổi 40 đồng chí, chiếm 11,24%; cán bộ người dân tộc thiểu số 212 đồng chí, chiếm 59,55%.

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, trong đó, cấp trưởng các sở, ban, ngành và tương đương có 36 đồng chí, nữ 6 đồng chí, chiếm 16,67%; cấp phó có 105 đồng chí, nữ 32 đồng chí, chiếm 30,48%.

Báo cáo viên trung ương chia sẻ ý kiến trong hội thảo. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đối với cán bộ cấp xã, trong 187 đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có 45 cán bộ nữ, chiếm 24,06%. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ nữ từng bước được quan tâm; vai trò, vị trí của phụ nữ trong các cơ quan, tổ chức và trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Theo đồng chí Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ dừng ở việc bảo đảm sự hiện diện của phụ nữ trong các cơ quan, tổ chức mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội thực chất và bình đẳng trong tiếp cận các vị trí lãnh đạo, quản lý, được đào tạo, rèn luyện, giao nhiệm vụ, đánh giá và sử dụng phù hợp với năng lực, sở trường; qua đó phát huy đầy đủ năng lực, trí tuệ và vai trò của phụ nữ trong tham gia hoạch định, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Đồng chí Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi vào vấn đề tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và phát huy vai trò của cán bộ nữ trong lãnh đạo, quản lý, qua đó hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có chất lượng, có năng lực, bản lĩnh và cơ hội phát triển bình đẳng trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Dương Hoàng Liên Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn tham luận tại hội thảo. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Những ý kiến trao đổi tại hội thảo sẽ là nguồn thông tin có giá trị để Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu, triển khai hiệu quả hơn công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)