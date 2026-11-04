Theo báo cáo, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng và lối thông quan trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, thông suốt. Bình quân mỗi ngày có khoảng 1.800 lượt xe hàng thông quan, thời điểm cao nhất đạt trên 2.200 lượt.

Lạng Sơn: Thu gần 20.000 tỷ đồng ngân sách từ xuất nhập khẩu sau 10 tháng. Ảnh: Trí Dũng.

Trong 10 tháng, kim ngạch hàng hóa XNK mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9.131 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025. Số thu ngân sách từ hoạt động này đạt 19.914 tỷ đồng, bằng 207% dự toán được giao và 110% chỉ tiêu phấn đấu.

Đối với phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, số thu đạt hơn 858 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, bằng 124,6% dự toán Bộ Tài chính giao và 107,3% dự toán UBND tỉnh giao.

Bên cạnh kết quả tích cực, hoạt động thu ngân sách tại cửa khẩu vẫn chịu tác động từ tình hình thế giới, xung đột quân sự kéo dài, biến động chuỗi cung ứng và chính sách thương mại biên mậu của Trung Quốc. Kim ngạch một số mặt hàng chủ lực có thuế suất cao chưa ổn định cũng gây khó khăn cho công tác dự báo nguồn thu.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn ghi nhận nỗ lực của các lực lượng chức năng trong tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Cảnh Toàn yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực VI nghiên cứu tổ chức đối thoại với doanh nghiệp XNK; tham mưu thành lập tổ công tác hoặc ban chỉ đạo cấp tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị các cơ quan Trung ương tháo gỡ khó khăn về truy xuất nguồn gốc nông sản xuất khẩu, khuyến khích doanh nghiệp mở tờ khai tại địa phương.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được giao đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, hoàn thiện quy hoạch phân khu, nhất là tại cửa khẩu Chi Ma; đẩy nhanh triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến đường tỉnh 236 (Lộc Bình - Chi Ma).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động XNK, đẩy nhanh xây dựng phần mềm quản lý thu phí hạ tầng cửa khẩu theo phương thức tự động. Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì rà soát, tham mưu các thủ tục đưa Công viên Logistics Viettel vào phạm vi khu vực cửa khẩu theo quy định.

Các đơn vị liên quan cần chủ động triển khai giải pháp tăng thu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thu ngân sách năm 2026.