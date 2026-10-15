Lạng Sơn thông qua 15 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đối với bà Hoàng Thị Hiền vì lý do sức khỏe. Đồng thời, các đại biểu tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII đối với bà Trần Thị Vân Thùy, Giám đốc Sở Ngoại vụ. Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp tán thành.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh điều hành kỳ họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Kỳ họp xem xét, thảo luận các báo cáo thẩm tra liên quan đến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; dự toán và kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia được kéo dài từ những năm trước sang năm 2026.

Các đại biểu cũng xem xét những nội dung về quy định hình thức, kỳ kê khai và nộp phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh; phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo dự án thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, kỳ họp xem xét việc phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (đợt 2) và quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh thảo luận nhiều nội dung thiết thực, trong đó có chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, kiện toàn đội ngũ trong năm 2026; điều chỉnh biên chế công chức và cơ cấu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Kỳ họp cũng xem xét Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; chủ trương và điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đồng thời thảo luận chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2026 - 2030 đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi; xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản pháp lý có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Sau thảo luận, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 15 nghị quyết về công tác nhân sự và các lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, nông nghiệp - nông thôn, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách và văn hóa - xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Đối với các nghị quyết về đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh cần khẩn trương giao chi tiết kế hoạch vốn đến từng chủ đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã thực hiện hiệu quả các nội dung được phân cấp; kịp thời điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có tiến độ tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Đối với những nghị quyết cần văn bản hướng dẫn thực hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ban hành văn bản chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc kỳ họp, bảo đảm các chính sách sớm được triển khai đến người dân.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành xây dựng báo cáo đánh giá đúng thực chất, số liệu chính xác, giải pháp khả thi; bảo đảm các tờ trình, dự thảo nghị quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và tiến độ hoàn thành hồ sơ phục vụ thẩm tra. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các ban HĐND tỉnh chủ động tham gia từ sớm, tổ chức khảo sát, nâng cao chất lượng thẩm tra tài liệu, nêu rõ quan điểm và kiến nghị cụ thể. Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.