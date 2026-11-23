Hội viên phụ nữ xã Thụy Hùng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình phát quang đường tuần tra khu vực biên giới.

Người dân thay đổi nhận thức

Ở xã biên giới Thụy Hùng (Lạng Sơn), có những chuyến tuần tra biên giới ngoài sự góp mặt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình (Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) còn có bóng dáng những người phụ nữ mang theo cuốc, dao phát, găng tay, túi nước và cả những câu chuyện về gia đình, bản làng.

Những người phụ nữ ấy tranh thủ việc đồng áng, việc nhà để cùng bộ đội dọn cỏ, phát quang đường biên, vệ sinh khu vực cột mốc, tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về biên giới. Những công việc tưởng nhỏ nhưng được thực hiện thường xuyên, góp phần để đường tuần tra thông thoáng, khu vực mốc giới được giữ gìn và người dân thêm hiểu trách nhiệm của mình đối với vùng đất quê hương.

Với nhiều phụ nữ ở xã Thụy Hùng, bảo vệ chủ quyền là việc không để người thân vi phạm quy định qua lại biên giới; là nhắc nhở con cháu cảnh giác trước lời dụ dỗ, lôi kéo; là chủ động thông báo cho bộ đội khi phát hiện người lạ, dấu hiệu bất thường trên địa bàn.

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức trồng hoa đào tại Đồn Biên phòng Na Hình.

Bà Nông Thị Hằng (47 tuổi, dân tộc Nùng) chia sẻ, qua những buổi tuyên truyền của Hội LHPN xã Thụy Hùng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình, chị hiểu hơn các quy định pháp luật về bảo vệ biên giới. Từ nhận thức ấy, chị cùng các hội viên tích cực tham gia hoạt động Hội, phối hợp tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới và vận động người thân chấp hành quy định.

"Trước đây, chúng tôi nghĩ việc bảo vệ biên giới chủ yếu là nhiệm vụ của bộ đội. Sau những buổi được tuyên truyền, được trực tiếp cùng các anh tham gia hoạt động ở khu vực biên giới, tôi hiểu người dân cũng có trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình chấp hành tốt pháp luật, mỗi người biết cảnh giác, biết báo tin khi phát hiện vấn đề bất thường cũng là góp phần bảo vệ biên giới", lời chia sẻ của một hội viên có thể bắt đầu từ chính sự thay đổi nhận thức ấy.

Đồn Biên phòng Na Hình quản lý gần 23km đường biên giới quốc gia, nơi có gần 7.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Kinh sinh sống. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đời sống người dân ở một số khu vực còn khó khăn khiến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các hoạt động được triển khai từ tuyên truyền pháp luật, vận động ký kết tham gia tự quản đường biên, cột mốc đến phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đối với hội viên phụ nữ, việc tham gia không đơn thuần dừng lại ở những buổi ra quân. Từ phát quang tầm nhìn, vệ sinh khu vực mốc giới, trồng cây trên tuyến biên đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trong những dịp lễ, Tết, các hoạt động được duy trì bằng sự tự nguyện và tình cảm gắn bó.

Hội viên phụ nữ và bộ đội biên phòng trồng cây làm đẹp khu vực đường tuần tra biên giới.

Một trong những dấu ấn đẹp của sự phối hợp ấy là công trình "Đường hoa đào trên tuyến biên giới". Tháng 9/2020, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức trồng hoa đào tại Đồn Biên phòng Na Hình, với 100 cây đào được trồng điểm tại đơn vị.

Chị Hà Thị Phương (37 tuổi, trú thôn Na Hình) cho biết, điều khiến chị nhớ nhất mỗi lần tham gia hoạt động cùng bộ đội không phải là công việc nặng hay quãng đường đi xa, mà là cảm giác mọi người cùng làm một việc có ích cho bản làng.

"Có những hôm công việc gia đình rất nhiều, nhưng nếu địa phương và đồn thông báo có hoạt động thì chị em vẫn cố gắng thu xếp. Đi cùng bộ đội, mình vừa được biết thêm về đường biên, cột mốc, vừa hiểu vì sao phải giữ gìn từng đoạn đường, từng khu vực. Sau những buổi ấy, về nhà chúng tôi cũng nhắc chồng con, người thân thực hiện đúng quy định", chị chia sẻ.

Cũng từ sự gần gũi ấy, theo chị Phương, những người lính không chỉ là lực lượng thực thi nhiệm vụ nơi biên giới mà còn trở thành chỗ dựa của người dân khi gặp khó khăn. Những buổi thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, giúp người dân lao động sản xuất, tuyên truyền phòng chống mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép… góp phần đưa tình quân dân đi vào đời sống thường ngày.

Phụ nữ trở thành "tai mắt" của biên phòng

Theo Trung tá Dương Văn Độ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Hình, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Na Hình phối hợp cùng Hội LHPN xã Thụy Hùng tổ chức nhiều hoạt động giữ bình yên đường biên, cột mốc. Những hoạt động này nhằm phát huy vai trò của lực lượng Bộ đội biên phòng và phụ nữ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, hoạt động cũng nhằm nâng cao ý thức xây dựng thế trận biên phòng toàn dân muốn vững chắc phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Bộ đội có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức lực lượng và xử lý tình huống, nhưng sự bình yên của biên giới cần được chung tay từ mỗi gia đình, mỗi người dân.

Trong đó, hội viên phụ nữ là lực lượng có nhiều lợi thế bởi sự gắn bó với cộng đồng, khả năng vận động gia đình và kết nối các nhóm dân cư. Khi được cung cấp kiến thức, được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu vi phạm, phụ nữ có thể trở thành những người tuyên truyền hiệu quả ngay trong gia đình và thôn bản.

Trung tá Dương Văn Độ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Hình.

Thực tế tại xã Thụy Hùng cho thấy, thông tin từ người dân là một nguồn quan trọng giúp lực lượng biên phòng nắm tình hình địa bàn, cung cấp cho Đồn Biên phòng Na Hình nhiều tin báo có giá trị liên quan đến phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và bảo vệ biên giới. Những nguồn tin ấy góp phần giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

"Chúng tôi xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ thường xuyên. Hội viên phụ nữ không chỉ tham gia các hoạt động phong trào mà còn có thể giúp lan tỏa kiến thức pháp luật, nhắc nhở người thân, kịp thời thông tin cho lực lượng biên phòng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Điều quan trọng là xây dựng được niềm tin, để người dân coi việc bảo vệ biên giới là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình", lời chia sẻ của lãnh đạo đơn vị là điểm nhấn cần được xác nhận trong cuộc phỏng vấn thực tế.

Để sự phối hợp đi vào chiều sâu, Đồn Biên phòng Na Hình tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền, kết hợp những buổi phổ biến pháp luật với hoạt động thực tế, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân. Cùng với đó là phối hợp các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để chị em có thêm cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.