Lạng Sơn: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh dự án để ổn định dân cư thôn Khau Luông, xã Tân Tiến

Công văn nêu rõ, dự án sắp xếp ổn định dân cư thôn Khau Luông là dự án khẩn cấp nhằm phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân đã được UBND tỉnh Lạng Sơn bố trí 30 tỷ đồng tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 22/6/2026.

Tuy nhiên, tiến độ chuẩn bị đầu tư hiện nay rất chậm so với mốc tiến độ chỉ đạo tại Thông báo số 458/TB-VP ngày 27/6/2026 (hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2026, khởi công trong tháng 9/2026). Đến ngày 23/9/2026, UBND xã mới ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và đến đầu tháng 10/2026 mới chỉ định thầu các gói tư vấn bước chuẩn bị đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thực tế khu vực dự kiến xây dựng tái định cư dự án. (Ảnh: Khánh Ly).

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: UBND xã Tân Tiến tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương triển khai thực hiện tại khu vực đủ điều kiện. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích đất có rừng thuộc phạm vi dự án, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định theo quy định.

Song song với việc hoàn thiện thủ tục về lâm nghiệp, khẩn trương hoàn tất công tác khảo sát, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Thực hiện các bước lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp đảm bảo quy định của pháp luật; hoàn thiện, tổ chức khởi công trong tháng 11/2026.

Duy trì nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần/lần về tiến độ thực hiện dự án gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng gửi Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, tháo gỡ.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Tân Tiến hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án. Khẩn trương tổ chức thẩm định ngay khi nhận được hồ sơ của xã, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường và các nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường bảo đảm đúng quy định và rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ. Chủ động phối hợp, ưu tiên thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khi UBND xã Tân Tiến trình; hướng dẫn xã triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, quản lý chất lượng thi công theo đúng quy định. Phối hợp, hỗ trợ UBND xã Tân Tiến đẩy nhanh công tác rà soát ranh giới, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khu vực tái định cư, bảo đảm có mặt bằng sạch để thi công ngay khi khởi công công trình.