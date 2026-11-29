Tăng cường cơ hội quảng bá du lịch, thu hút du khách và tăng cường liên kết giữa Lạng Sơn với các địa phương trong nước và Trung Quốc.

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2026) cùng chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và kết nối doanh nghiệp diễn ra từ ngày 27.11 đến 3.12 đang mở thêm không gian giao thương giữa doanh nghiệp hai nước.

Đáng chú ý, các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa dài hạn đối với kinh tế biên giới như kết nối chuỗi cung ứng nông sản, phát triển logistics, thương mại điện tử và hiện đại hóa cửa khẩu.

Với chủ đề “Lạng Sơn – Cửa ngõ giao thương Việt Nam – ASEAN – Trung Quốc”, hội chợ năm nay được tổ chức trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn và yêu cầu đối với chất lượng dịch vụ logistics ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ mở rộng năng lực thông quan mà còn phải tăng cường liên kết giữa các khâu sản xuất, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển và phân phối hàng hóa.

Từ lợi thế cửa khẩu đến năng lực kết nối chuỗi cung ứng

Với hơn 231 km đường biên giới tiếp giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Lạng Sơn có vị trí quan trọng trên hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng, kết nối các vùng sản xuất trong nước với thị trường Trung Quốc và các tuyến thương mại quốc tế.

Quy mô giao thương qua địa bàn cho thấy rõ lợi thế này. Theo thông tin được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn chia sẻ tại Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc ngày 28.11, lũy kế 11 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt gần 118,3 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bình quân đạt khoảng 2.000 xe/ngày, có thời điểm vượt 2.300 xe/ngày. Đáng chú ý, phương tiện vận chuyển nông sản chiếm trên 70%. Những con số này cho thấy Lạng Sơn không chỉ là địa bàn trung chuyển hàng hóa mà ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kết nối hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam với thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, lưu lượng hàng hóa lớn cũng đặt ra sức ép đáng kể đối với hệ thống hạ tầng cửa khẩu, kho bãi và dịch vụ logistics. Đặc biệt, với nông sản tươi, thời gian vận chuyển và điều kiện bảo quản có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Một lô hàng trái cây xuất khẩu không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về vùng trồng, chất lượng và kiểm dịch mà còn phải bảo đảm sự liên tục trong toàn bộ quá trình thu hoạch, thu mua, sơ chế, đóng gói, bảo quản, vận chuyển và thông quan. Chỉ một khâu thiếu đồng bộ cũng có thể kéo dài thời gian giao nhận, phát sinh chi phí và làm giảm chất lượng hàng hóa.

Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức chiều 28.11, trong khuôn khổ hội chợ.

Ông Nguyễn Việt Sơn - Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đồng chủ trì Diễn đàn. Tham dự có đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, phân phối và logistics của hai nước.

Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng trái cây tươi, từ sản xuất, thu mua, sơ chế, bảo quản đến vận chuyển và phân phối. Theo đó, phát triển hạ tầng thương mại biên giới cần được đặt trong mối liên kết tổng thể giữa vùng sản xuất, hệ thống chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm logistics và mạng lưới phân phối của hai nước.

Các đại biểu tập trung trao đổi về nhu cầu thị trường, chính sách thương mại, tiêu chuẩn chất lượng và các quy định kỹ thuật đối với trái cây xuất nhập khẩu. Những vấn đề về năng lực kiểm nghiệm, kiểm dịch, điều kiện bảo quản, kết nối dữ liệu và phối hợp thông quan cũng được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả giao nhận, hạn chế tình trạng ùn ứ và giảm chi phí logistics.

Đáng chú ý, việc kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước được xem là một trong những yêu cầu quan trọng để hoạt động xuất nhập khẩu nông sản vận hành ổn định hơn. Doanh nghiệp không chỉ cần thông tin về nhu cầu tiêu thụ mà còn phải nắm rõ tiêu chuẩn chất lượng, quy định kỹ thuật và những thay đổi trong chính sách nhập khẩu của thị trường đối tác.

Với các mặt hàng có tính thời vụ như trái cây tươi, việc chủ động thông tin thị trường và phối hợp giữa các khâu trong chuỗi cung ứng càng có ý nghĩa. Nếu vùng trồng, cơ sở thu mua, đơn vị vận chuyển, kho bảo quản và doanh nghiệp xuất khẩu không có sự liên kết chặt chẽ, rủi ro về chất lượng và chi phí có thể phát sinh ngay cả khi thị trường tiêu thụ vẫn còn nhu cầu.

Bên cạnh đó, vấn đề phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và các sản phẩm trái cây có thế mạnh của Việt Nam cũng được trao đổi tại Diễn đàn, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Bộ Công Thương đang xây dựng, trình Chính phủ các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển hệ thống chợ đầu mối, chợ biên giới và trung tâm logistics, hướng tới hình thành mạng lưới hạ tầng hiện đại, đồng bộ, thông minh và có khả năng kết nối quốc tế. Đây được xem là một trong những nền tảng để rút ngắn các khâu trung gian, nâng cao hiệu quả lưu thông và gia tăng giá trị nông sản xuất khẩu.

Ông Đoàn Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Hiện đại hóa cửa khẩu, mở rộng không gian thương mại

Để đáp ứng quy mô giao thương ngày càng lớn, Lạng Sơn đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, địa phương đang tập trung nguồn lực triển khai nhiều dự án quan trọng như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng, cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, khu trung chuyển hàng hóa cùng hệ thống kho bãi và dịch vụ logistics tại các cửa khẩu.

Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, tỉnh tiếp tục vận hành Nền tảng cửa khẩu số và phối hợp với Quảng Tây triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan.

Toàn cảnh Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc.

Một bước triển khai đáng chú ý là việc Việt Nam và Trung Quốc thống nhất phương án thử nghiệm thông quan bằng xe tự hành (IGV) tại khu vực mốc 1119 – 1120, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo phương án hai bên đã trao đổi, hoạt động thử nghiệm dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 11.2026 hoặc đầu tháng 12.2026, với thời gian vận hành từ 18 giờ đến 20 giờ hằng ngày.

Phạm vi thử nghiệm dự kiến khoảng 50 m tính từ vạch phân giới Km0 về phía Việt Nam, trên 4 làn đường thuộc khu vực cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận tải hàng hóa. Container vận chuyển trong giai đoạn thử nghiệm là loại tiêu chuẩn 40 feet.

Việc đưa phương tiện tự hành vào thử nghiệm không chỉ mang ý nghĩa ứng dụng công nghệ mới trong vận tải hàng hóa mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa hai bên về hạ tầng, quy trình giao nhận, quản lý vận tải, giám sát và xử lý các tình huống phát sinh.

Nếu được triển khai hiệu quả, mô hình vận tải tự hành cùng nền tảng cửa khẩu số có thể góp phần nâng cao tính liên tục trong hoạt động giao nhận, giảm thời gian chờ đợi và tạo thêm dư địa cải thiện năng lực thông quan.

Đối với hàng nông sản, những cải thiện về thời gian và quy trình vận chuyển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi thời gian chờ đợi được rút ngắn, điều kiện bảo quản được bảo đảm và các khâu giao nhận được phối hợp tốt hơn, doanh nghiệp có thêm cơ hội giảm chi phí, hạn chế hao hụt và nâng cao chất lượng hàng hóa khi đến thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh logistics và hiện đại hóa cửa khẩu, thương mại điện tử xuyên biên giới cũng được đưa vào chương trình kết nối của hội chợ. Hội thảo “Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và Kết nối giao thương năm 2026” dự kiến diễn ra sáng 29.11 tại Lạng Sơn, tạo diễn đàn để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trao đổi về khai thác nền tảng thương mại điện tử, hợp tác thương mại quốc tế và kết nối giao thương trên môi trường số.

Cùng với hội thảo, chương trình quảng bá, livestream và xúc tiến thương mại trên nền tảng số được triển khai trong thời gian diễn ra hội chợ. Đây là hướng hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng khả năng kết nối với đối tác, nhất là trong bối cảnh hoạt động thương mại xuyên biên giới ngày càng đòi hỏi tính minh bạch về thông tin hàng hóa và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2026) diễn ra từ ngày 27.11 đến ngày 3.12 tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, với trên 240 gian hàng.

Các khu vực trưng bày không chỉ giới thiệu nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ mà còn có sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, tài chính, ngân hàng, vận tải, kho bãi và dịch vụ cửa khẩu.

Sự đa dạng này tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tiếp cận các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tìm kiếm đối tác và trao đổi nhu cầu hợp tác. Lễ khai mạc hội chợ dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 28.11; các hoạt động trưng bày, giao thương, kết nối cung cầu và ký kết hợp tác tiếp tục được tổ chức đến hết ngày 3.12.

Diễn đàn tập trung thảo luận nhiều chủ đề thiết thực, trong đó nhu cầu kết nối xuất nhập khẩu trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc và các giải pháp nâng cao hiệu quả giao nhận, lưu thông hàng hóa là một trong những nội dung trọng tâm.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch Lạng Sơn sáng 28.11 cũng đã diễn ra với chủ đề “Xứ Lạng – Kết nối giao thương, lan tỏa du lịch”. Đáng chú ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng, phát triển và quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp. Hoạt động này mở thêm hướng kết nối sản phẩm nông nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương với các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Từ quy mô xuất nhập khẩu ngày càng lớn đến các dự án giao thông, logistics và thử nghiệm công nghệ tại cửa khẩu, Lạng Sơn đang từng bước mở rộng vai trò trong mạng lưới thương mại xuyên biên giới. Tuy nhiên, lợi thế địa lý chỉ thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi được chuyển hóa thành năng lực cung ứng dịch vụ, kết nối hạ tầng và tổ chức chuỗi hàng hóa hiệu quả.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là đưa nhiều hàng hóa hơn qua biên giới mà còn phải nâng cao giá trị của mỗi khâu trong quá trình lưu thông. Khi hạ tầng logistics, cửa khẩu thông minh, thương mại số và liên kết doanh nghiệp được phát triển đồng bộ, Lạng Sơn sẽ có thêm điều kiện để khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương, đóng góp thiết thực hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc.