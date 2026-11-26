Quang cảnh Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp FDI tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Báo LS)

Tại Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp FDI chiều ngày 25/11 do Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cho biết, tỉnh sẽ đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đồng thời phát triển cảng cạn, trung tâm logistics và chuẩn bị quỹ đất sạch, nguồn nhân lực để đón các dự án mới.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo LS)

Là cửa ngõ giao thương đường bộ và đường sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, Lạng Sơn có lợi thế phát triển dịch vụ logistics và công nghiệp sản xuất hướng xuất khẩu. Theo số liệu công bố tại hội nghị, từ đầu năm đến ngày 23/11/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 118 tỷ USD, chiếm gần 11% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9,82 tỷ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ.

Về hạ tầng công nghiệp, Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn đã hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn 1 và bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp, với 3 dự án FDI đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tỉnh cũng đã thành lập 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.527 ha, mở thêm dư địa cho các dự án sản xuất. Lạng Sơn định hướng thu hút các dự án FDI chất lượng cao, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo LS)

Tại cuộc đối thoại, các doanh nghiệp đề nghị làm rõ chính sách ưu đãi, thủ tục triển khai dự án FDI và quy định đối với một số mặt hàng xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn. Đại diện các sở, ngành đã giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền và sẽ tổng hợp những kiến nghị còn lại để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo LS)

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Chi cục Hải quan khu vực VI phối hợp với địa phương đẩy mạnh triển khai cửa khẩu thông minh, hoàn thiện Nền tảng cửa khẩu số để nâng năng lực thông quan, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Cảnh Toàn khẳng định Lạng Sơn sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm môi trường đầu tư công khai, minh bạch, bình đẳng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.