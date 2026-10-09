Lạng Sơn tăng khả năng hưởng lợi của người dân từ hoạt động du lịch

Tạo động lực từ chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng

Xác định du lịch cộng đồng là một trong những hướng đi quan trọng nhằm phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, Lạng Sơn tiếp tục triển khai Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh về các chính sách phát triển du lịch cộng đồng và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Lạng Sơn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường du lịch giàu bản sắc Ảnh: Lam Trúc

Theo Theo ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, đến ngày 10/9/2026, tỉnh đã tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định và xử lý 29 hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo các chính sách này. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào những hoạt động thiết thực, gắn với nhu cầu phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại cơ sở.

Trong đó, tỉnh chú trọng hỗ trợ các hộ gia đình tại Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn; duy trì, thành lập các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng; tổ chức lễ hội và xây dựng các điểm trưng bày, bán sản phẩm OCOP kết hợp dịch vụ ẩm thực tại khu, điểm du lịch và điểm dừng nghỉ.

Người dân tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch. Ảnh Khánh Trang

Việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ không chỉ tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường du lịch giàu bản sắc. Thông qua những mô hình lưu trú cộng đồng, hoạt động biểu diễn văn nghệ dân gian, trải nghiệm ẩm thực và giới thiệu sản vật địa phương, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Đáng chú ý, việc kết hợp trưng bày, tiêu thụ sản phẩm OCOP với dịch vụ ẩm thực tại các khu, điểm du lịch và điểm dừng nghỉ mở ra cơ hội gắn hoạt động tham quan với tiêu dùng sản phẩm địa phương. Đây là hướng phát triển có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao giá trị nông sản, đặc sản, mở rộng thị trường cho các chủ thể OCOP và tăng khả năng hưởng lợi của người dân từ hoạt động du lịch.

Cùng với đó, việc phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn tạo thêm cơ sở để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan địa chất, di sản văn hóa và trải nghiệm bản địa. Khi các giá trị tài nguyên được kết nối thành sản phẩm có nội dung đặc sắc, chất lượng dịch vụ tốt và phương thức quảng bá phù hợp, sức hấp dẫn của điểm đến sẽ được nâng lên, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Mở rộng liên kết, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, song song với việc triển khai chính sách hỗ trợ tại cơ sở, Lạng Sơn tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý, xúc tiến và phát triển du lịch; tăng cường hợp tác, liên kết, quảng bá hình ảnh điểm đến với các địa phương, đối tác trong nước và quốc tế.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Tổ công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 tỉnh Lạng Sơn, kỳ tháng 7/2026.

Các nhiệm vụ này góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đồng thời đặt hoạt động xúc tiến, quảng bá trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, việc tổ chức các chương trình hợp tác, giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường được chú trọng theo hướng tăng tính thực chất, mở rộng cơ hội hợp tác và khai thác hiệu quả hơn lợi thế của tỉnh Lạng Sơn.

Một trong những trọng tâm đáng chú ý là công tác phối hợp tổ chức Lễ hội du lịch biên giới tại Bằng Tường và Hội đàm phát triển du lịch biên giới với Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là những hoạt động hướng tới tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin, kết nối sản phẩm và thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai bên.

Với lợi thế có đường biên giới quốc gia và hệ thống cửa khẩu quan trọng, Lạng Sơn có điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch gắn với giao lưu văn hóa, thương mại biên giới và trải nghiệm đời sống địa phương. Việc tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý du lịch của Quảng Tây có thể tạo thêm cơ hội kết nối các tuyến, điểm đến, trao đổi kinh nghiệm quản lý và quảng bá sản phẩm du lịch tới thị trường hai bên.

Để hoạt động liên kết mang lại hiệu quả lâu dài, việc tổ chức các sự kiện cần gắn với chương trình hợp tác cụ thể, xác định rõ sản phẩm có khả năng kết nối, nhóm khách hàng mục tiêu và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ. Qua đó, hoạt động xúc tiến không chỉ dừng ở giới thiệu hình ảnh mà còn hướng tới hình thành các chương trình du lịch có khả năng khai thác thực tế.

Thông qua các hoạt động xúc tiến có trọng tâm, địa phương có điều kiện giới thiệu những thế mạnh nổi bật như du lịch cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên, di sản địa chất, văn hóa các dân tộc và ẩm thực xứ Lạng. Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, xây dựng thông tin quảng bá thống nhất và tăng cường kết nối doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận du khách quốc tế.