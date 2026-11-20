Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực VI và Biên phòng kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu. (Ảnh: THANH TUẤN)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý.

Trong đó, Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn và phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, lưu hành, quảng cáo thuốc, thiết bị y tế và các sản phẩm y tế. Đồng thời, chủ động rà soát các cơ sở, tổ chức, cá nhân và hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; phối hợp hoàn thiện, kết nối, chia sẻ dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong lĩnh vực y tế, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mã định danh, tem điện tử, mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tỉnh giao Công an Lạng Sơn chủ trì nắm tình hình, điều tra, đấu tranh, xử lý các đường dây, vụ việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế. Sở Công thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, các cơ sở kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết và hoạt động kinh doanh trên môi trường điện tử; kịp thời phát hiện, xử lý hàng hóa vi phạm theo thẩm quyền.

Đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm. Chi cục Hải quan khu vực VI tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép thuốc, thiết bị y tế và các sản phẩm y tế qua biên giới.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về hàng giả, hàng kém chất lượng và sản phẩm y tế không được phép lưu hành. Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường phổ biến pháp luật, rà soát, cung cấp thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết có dấu hiệu vi phạm; phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả và những khó khăn, vướng mắc, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo quy định. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tổng hợp, tham mưu tỉnh xem xét, chỉ đạo.