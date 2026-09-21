Lạng Sơn: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong 9 tháng

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lạng Sơn, 9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm 59 người chết, 167 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính 5,4 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại địa bàn phường Lương Văn Tri. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 73 vụ, tương đương 26,35%; số người chết giảm 2 người, tương đương 3,28%; số người bị thương giảm 106 người, tương đương 38,83%.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 11.294 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 382.816 trường hợp. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 38.970 trường hợp vi phạm, tăng hơn 18.360 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã tạm giữ 10.575 phương tiện và 28.304 giấy tờ các loại. Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hơn 33.060 trường hợp, với tổng số tiền trên 72,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe gần 790 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với gần 6.660 trường hợp.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phù hợp với từng tuyến, địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Cùng với đó, lực lượng CSGT đẩy mạnh phát hiện, xử lý vi phạm qua hệ thống camera; phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông và tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.