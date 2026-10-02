Lạng Sơn: Siết kiểm soát buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới

Đội Quản lý thị trường số 6 tạm giữ thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn

Hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng có xu hướng lợi dụng địa bàn biên giới, tuyến giao thông và các cơ sở kinh doanh, kho, bãi, địa điểm tập kết hàng hóa để thực hiện hành vi vi phạm; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 01/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; trong đó tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm và phương thức, thủ đoạn mới.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng yêu cầu chú trọng đấu tranh với các vụ việc có tổ chức, số lượng lớn, liên tỉnh, xuyên biên giới; phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý, kiểm soát và xử lý vi phạm về thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý thuế, hóa đơn, chứng từ theo quy định, phối hợp cung cấp, xác minh thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Đối với Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường, cần chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhất là khu vực biên giới, tuyến giao thông, chợ, cơ sở kinh doanh, kho, bãi, địa điểm tập kết hàng hóa; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu thuốc lá.

Đặc biệt, khi phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có số lượng lớn, phức tạp, có tổ chức, liên tỉnh, xuyên biên giới hoặc có tính chất nổi cộm, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định./.