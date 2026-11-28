Một góc cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: MINH VŨ)

Diễn đàn nhằm tăng cường thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ logistics, thương mại biên giới và xuất nhập khẩu, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực biên giới phía bắc.

Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển ngành dịch vụ logistics theo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn tăng cao so với các năm trước. (Ảnh: MINH VŨ)

Thông qua Diễn đàn, tỉnh Lạng Sơn hướng tới thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, xuất nhập khẩu và các dịch vụ hỗ trợ; đồng thời tạo cơ hội đối thoại chính sách giữa Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn cũng là dịp khẳng định vị thế, vai trò chiến lược của Lạng Sơn trong mạng lưới logistics quốc gia, từng bước xây dựng tỉnh trở thành trung tâm logistics, trung tâm trung chuyển hàng hóa và đầu mối xuất nhập khẩu trọng điểm của cả nước. Qua đó, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh biên giới phía bắc trong phát triển công nghiệp, logistics, xuất nhập khẩu và thương mại biên giới.

Diễn đàn dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/12/2026, trong đó các hoạt động chính được tổ chức ngày 17/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại hội trường, kết hợp trực tuyến trên các website: https://diendandoanhnghiep.vn, https://www.vla.com.vn/ và các nền tảng số.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực VI và Biên phòng kiểm tra phương tiện. (Ảnh: THANH TUẤN)

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia khảo sát, thăm Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: Dự án Bến xe, Trạm trung chuyển hành khách-hàng hóa, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương và Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel.

Tại Diễn đàn Xúc tiến đầu tư, mở rộng không gian phát triển mới, thúc đẩy logistics vùng biên, các đại biểu dự kiến xem phóng sự “Sức hút đầu tư Lạng Sơn”; tham gia hai phiên thảo luận với các chủ đề: “Hoàn thiện chuỗi liên kết thu hút đầu tư phát triển kinh tế vùng” và “Phát triển hạ tầng logistics chiến lược-Động lực”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) dự kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Cùng với đó là hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn với các doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra phương tiện, hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu. (Ảnh MINH VŨ)

Theo phân công, Sở Công thương là cơ quan đầu mối, phối hợp Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan tham mưu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Diễn đàn. Sở Công thương cũng có trách nhiệm bố trí địa điểm trưng bày, giới thiệu tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm về đầu tư, thương mại, du lịch, đặc sản và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại sự kiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phối hợp, góp phần bảo đảm Diễn đàn được tổ chức theo kế hoạch.