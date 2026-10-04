Lạng Sơn: Sẽ cưỡng chế thu hồi đất các trường hợp cố tình chống đối, không phối hợp GPMB

Nhiều dự án vướng mắc mặt bằng

Thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nhàn vừa chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và đánh giá tình hình thực hiện công tác GPMB dự án Khu đô thị Green Garden tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đối với nhóm dự án đầu tư công gồm: Dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư Lục Thôn, xã Lộc Bình, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Kết quả, đến nay, đã bàn giao trên 7ha, đạt trên 96,46% diện tích đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ; tiến độ thi công được đẩy nhanh, hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đã được nhà đầu tư trình Sở Xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và hồ sơ điều chỉnh cần tiếp tục xử lý.

Đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn Hữu Khánh, xã Lộc Bình, UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ còn vướng mắc; lũy kế đã kiểm đếm được trên 44ha, đạt 94,4%; phê duyệt phương án bồi thường 42,93ha/122 lượt hộ; đã tổ chức chi trả, bàn giao mặt bằng khoảng 41,45ha. Về công tác thi công, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đang tiếp tục thi công các hạng mục đủ điều kiện; san nền đạt 95%, các hạng mục giao thông, thoát nước đang triển khai.

Dự án đường nội thị 19/4, xã Bình Gia, UBND xã đã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Đến nay, 11/15 hộ đã đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng gần 1.930m²; còn 4 hộ chưa đồng thuận. Về thi công, nhà thầu đã bắt đầu tổ chức thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, tiếp tục triển khai các hạng mục phù hợp với điều kiện thực tế.

Về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Green Garden tại phường Đông Kinh, tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án là 37,44ha với 108 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng. Đến nay, đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 106 hộ gia đình, cá nhân, diện tích 34,97ha, đạt 100% diện tích đã xác định phải thực hiện thu hồi đất.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm đạt 92,23%; thực hiện di chuyển các ngôi mộ đã phê duyệt phương án bồi thường đạt 57,7%. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án còn gặp một số khó khăn do dự án ảnh hưởng đến số lượng lớn mồ mả, trong đó một số hộ chưa có địa điểm phù hợp để di chuyển; một số hộ chưa phối hợp kiểm đếm, đối thoại hoặc chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, làm rõ tiến độ thực hiện từng dự án, nhất là những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di chuyển mồ mả, kiểm đếm và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đẩy tiến độ thu hồi đất

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn nhấn mạnh, để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ như: Về dự án cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư Lục Thôn, xã Lộc Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ còn lại nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn phát biểu kết luận cuộc họp.

Trường hợp không chấp hành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định; phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/11. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với xã Lộc Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và nhà đầu tư rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng.

Với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn Hữu Khánh, xã Lộc Bình, xã Lộc Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/11. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và trình thẩm định theo quy định.

Đối với dự án đường nội thị 19/4, xã Bình Gia tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công tại các vị trí đã có mặt bằng, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Với dự án khu đô thị Green Garden, phường Đông Kinh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân còn vướng mắc. Phân loại cụ thể từng trường hợp để có phương án vận động, giải thích, hướng dẫn phù hợp. Đối với các trường hợp đã được tuyên truyền, vận động, đối thoại nhưng vẫn không chấp hành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định để thực hiện các biện pháp kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất khi đủ điều kiện.