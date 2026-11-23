Theo kế hoạch của UBND xã Quan Sơn, Giải chạy “Chinh phục Thảo nguyên Khau Slao” năm 2026 sẽ khai mạc lúc 7 giờ ngày 24/11, tại Thảo nguyên Khau Slao, thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn (địa bàn xã Hữu Kiên cũ). Các vận động viên bắt đầu thi đấu từ 7 giờ 30 phút.

Giải chạy gồm hai cự ly 5km và 10km. Trong đó, cự ly 5km xuất phát tại Thảo nguyên Khau Slao, chạy vòng quanh thảo nguyên và trở về điểm xuất phát. Cự ly 10km có lộ trình từ thảo nguyên xuống Suối Mỏ, qua Suối Phầy rồi trở về đích.

Điểm hấp dẫn của giải chạy là cung đường giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt, những triền cỏ xanh và cảnh quan núi đồi đặc trưng của vùng cao Quan Sơn.

Thảo nguyên Khau Slao, xã Quan Sơn (Lạng Sơn) – địa điểm tổ chức Giải chạy “Chinh phục Thảo nguyên Khau Slao” năm 2026 vào ngày 24/11.

Giải chạy là một trong những hoạt động nổi bật của Phiên chợ vùng cao gắn với quảng bá du lịch Thảo nguyên Khau Slao, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11/2026, với chủ đề “Phiên chợ vùng cao Quan Sơn – Bản sắc hội tụ, kết nối phát triển”.

Đến với sự kiện, người dân và du khách còn có cơ hội tham quan các trại văn hóa, gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương, thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ, trải nghiệm ẩm thực vùng cao và theo dõi những hoạt động đặc sắc như cuộc thi “Ngựa đẹp Khau Slao”, thi lợn quay đẹp, tung còn, chọi dê.

Thông qua giải chạy và các hoạt động văn hóa, thể thao, xã Quan Sơn mong muốn giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm của địa phương.

Người dân và du khách có thể đến Thảo nguyên Khau Slao trong hai ngày 23–24/11 để tham quan, cổ vũ các vận động viên và hòa mình vào không khí Phiên chợ vùng cao Quan Sơn năm 2026.