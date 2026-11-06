Lạng Sơn: Sản xuất công nghiệp giữ nhịp tăng trưởng trong 10 tháng năm 2026

IIP 10 tháng ước tăng 4,86%

Theo Thống kê tỉnh Lạng Sơn, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2026 của tỉnh tăng 14,75% so với tháng trước. Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 21,72%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,94%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 49,22%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,89%.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng chủ yếu do hoạt động khai thác than tăng trở lại. Sản lượng than tháng 10/2026 ước đạt 18.500 tấn, do nhu cầu cung cấp than phục vụ sản xuất điện tại Nhà máy Nhiệt điện Na Dương tăng. Ngoài ra, hoạt động khai khoáng khác (đá xây dựng) tăng do nhu cầu đá phục vụ các công trình xây dựng, hạ tầng và san lấp mặt bằng tiếp tục duy trì ở mức cao.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng là do một số ngành có mức tăng khá như: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng mạnh 31,13%; sản xuất đồ uống tăng 8,19%; sản xuất trang phục tăng 7,41%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 13,62%, do sản lượng bật lửa dùng một lần của Công ty TNHH Long Hoa và sản phẩm bút bi của Công ty TNHH Thực nghiệp Tân Hải Lạng Sơn đều tăng...

Ngành sản xuất và phân phối điện có chỉ số sản xuất tăng, trong đó sản lượng điện sản xuất ước đạt 33,55 triệu kWh, tăng 96,13% so với tháng trước, do Nhà máy Nhiệt điện Na Dương hoạt động trở lại vào cuối tháng 10/2026, sau thời gian dừng lò bảo dưỡng của tháng 9 năm 2026. Điện thương phẩm tăng 1,13%, do nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tăng.

Tính chung trong 10 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ. IIP 10 tháng ước tăng 4,86%, trong đó động lực tăng trưởng chủ yếu là ngành khai khoáng tăng 17,43%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,47%; sản xuất và phân phối điện tăng 4,46%; ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 4,96% so với cùng kỳ.

Về sản lượng một số sản phẩm chủ lực của tỉnh: Khai thác than 10 tháng ước đạt 312,19 nghìn tấn; sản phẩm đá xây dựng các loại ước đạt 5,65 triệu m3, phản ánh nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình hạ tầng, san lấp mặt bằng tiếp tục tăng cao; sản phẩm ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự ước đạt 48,11 nghìn m3, do nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng tại địa phương ổn định.

Bên cạnh đó, sản phẩm clanhke xi măng ước đạt 640,03 nghìn tấn; xi măng Portland đen ước đạt 1.213,24 nghìn tấn, trong bối cảnh nhu cầu vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng trên địa bàn tiếp tục duy trì; sản phẩm nước uống được ước đạt 9,52 triệu m3; sản lượng điện sản xuất 10 tháng ước đạt 651,94 triệu kWh.

Ngoài ra, về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tháng 10/2026 tăng 0,64% so với tháng trước; 10 tháng đầu năm 2026 tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước.

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp

Trong các tháng cuối năm, tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp, chủ động rà soát tình hình sản xuất của từng ngành, từng sản phẩm công nghiệp chủ yếu; làm việc với các doanh nghiệp có sản lượng giảm, doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp để xây dựng phương án hỗ trợ, nhất là đối với ngành sản xuất điện, khai thác than, sản xuất kim loại và các sản phẩm công nghiệp chủ lực, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường; tập trung thúc đẩy các ngành có khả năng tăng trưởng.

Đồng thời, tập trung thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và thành lập các cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư quan tâm; đôn đốc UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với các cụm công nghiệp đã thành lập. Thực hiện bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp thực hiện các thủ tục xây dựng nhà xưởng Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, Cụm công nghiệp Đình Lập.

Cùng với đó, đôn đốc đầu tư tại cụm công nghiệp và các dự án công nghiệp trọng điểm khác, sớm tạo năng lực sản xuất mới đối với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đầu tư Nhà máy nhiệt điện Na Dương II (công suất 110 MW, sản lượng điện khoảng 720 triệu kWh/năm).

Đôn đốc triển khai, hoàn thành đối với các dự án hạ tầng lưới điện: Dự án đường dây 110kV Na Dương - Lạng Sơn; xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ; đường dây 110kV và trạm biến áp Đình Lập; đường dây 110kV cấp điện khu công nghiệp VSIP. Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án theo Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch điện VIII; thúc đẩy triển khai đầu tư thực hiện các dự án điện gió đã chấp thuận chủ trương từ đầu năm.

Tại cuộc họp Tổ công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 tỉnh Lạng Sơn để đánh giá kết quả triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế tháng 10 và 10 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, các xã, phường trong phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026. Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Công Thương tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, duy trì công suất Nhà máy Nhiệt điện Na Dương I, đôn đốc hoàn thành chạy thử, đưa Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II vào hoạt động trong tháng 12/2026; tăng cường quản lý khai thác khoáng sản, ưu tiên cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án trên địa bàn.