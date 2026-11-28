Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ, kiểm tra các gian hàng. (Ảnh: CTT ĐT tỉnh Lạng Sơn)

Ngay trong ngày khai mạc, hội chợ tại Lạng Sơn có hai hoạt động xúc tiến. Sáng 28/11 diễn ra hội nghị quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh. Chiều cùng ngày, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc.

Chương trình tiếp tục vào sáng 29/11 với hội thảo về phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối giao thương năm 2026.

Qua kiểm tra sáng 27/11, các gian hàng đã được bố trí theo sơ đồ, khu vực tổ chức hội chợ đã hoàn tất trang trí. Các đơn vị liên quan đã chuẩn bị phương án hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và bố trí phương tiện vận chuyển hàng hóa hai chiều giữa cửa khẩu và địa điểm tổ chức hội chợ.

Một số hình ảnh các gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh: CTT ĐT tỉnh Lạng Sơn)

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ, yêu cầu các đơn vị rà soát lần cuối cơ sở vật chất, kiểm soát chặt chất lượng, mẫu mã và chủng loại hàng hóa trưng bày, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu sản phẩm.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cấp điện và cấp nước đã cơ bản hoàn tất. Ông Sơn yêu cầu các đơn vị phân công rõ trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo việc đón tiếp đại biểu, giữ vệ sinh môi trường và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra hội chợ.