Lạng Sơn: Quyết tâm cao trên hành trình xây dựng 'tỉnh không ma túy'

Dấu ấn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ

Nhận diện ma túy chính là căn nguyên phức tạp làm phát sinh nhiều loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) và đời sống xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết và kế hoạch chiến lược nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, phường ‘không ma túy” theo lộ trình đã đề ra.

Thực hiện Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030 nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã cụ thể hóa thành kế hoạch, lộ trình hành động cụ thể, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng địa bàn “không ma túy”, với mục tiêu xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành "tỉnh không ma túy" vào năm 2030.

Công an tỉnh Lạng Sơn bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phương Văn Kỳ về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quyết tâm này không phải chỉ là khẩu hiệu mà được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa bằng một lộ trình khoa học, tăng dần tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí qua từng năm. Cụ thể, theo Kế hoạch số 96 của UBND tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu mục tiêu ít nhất 30% xã, phường không ma túy đến cuối năm 2026; năm 2027, tỷ lệ này phải nâng lên đạt ít nhất 50%; năm 2028 đạt ít nhất 70%; năm 2029 đạt ít nhất 85%. Đến năm 2030, đạt mục tiêu 100% xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đạt tiêu chí không ma túy.

Để cuộc chiến phòng, chống ma túy và xây dựng địa bàn không ma túy đi đúng hướng, việc nhận diện, đánh giá đúng thực trạng địa bàn là điều kiện tiên quyết. Với vai trò nòng cốt, chủ công rà soát của lực lượng Công an, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phân loại các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy để xây dựng lộ trình tập trung đấu tranh; nắm chắc từng địa bàn, đối tượng, tuyến trọng điểm để mở các đợt cao điểm tấn công, triệt phá đến cùng các đường dây, ổ nhóm.

Đối tượng Phương Văn Kỳ được di lý về trụ sở cơ quan Công an cùng tang vật khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn, dao găm để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của nhân dân, thôn, khối phố trên địa bàn để quyết liệt xóa bỏ các tụ điểm phức tạp, không để ma túy xâm nhập vào trường học, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, quyết tâm biến từng khu dân cư thành một “pháo đài” phòng, chống ma túy vững chắc.

Trong tổ chức thực hiện, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để phát sinh các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn mình quản lý.

Không dừng lại ở chủ trương, công tác hoàn thiện hành lang pháp lý và nguồn lực cũng được chú trọng đặc biệt. Công an tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn trình HĐND tỉnh ban hành 2 Nghị quyết quan trọng về chính sách đặc thù hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính nhanh chóng giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm tiến độ và yêu cầu của Bộ Công an.

Cơ quan điều tra giám định ma túy.

Tăng cường rà soát quản lý người nghiện

Nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại Lạng Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2024, Lạng Sơn còn nằm trong diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy (5/6 tiêu chí), thì đến năm 2025, tỉnh Lạng Sơn đã chính thức ra khỏi danh sách này (chỉ còn 3/6 tiêu chí).

Thành quả ấy được bồi đắp bằng sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an trong công tác rà soát, thống kê và quản lý người nghiện. Các tổ rà soát tại cơ sở được duy trì hoạt động hiệu quả. Tính đến hết quý III/2026, số người nghiện ma túy trên toàn địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm 518 người so với thời điểm cùng kỳ 2025. Đáng chú ý, lực lượng Công an đã tiến hành hơn 20.000 lượt xét nghiệm ma túy tại các khu công nghiệp, dự án, cửa khẩu nơi tập trung đông người có biểu hiện nghi vấn liên quan ma túy, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; huy động xã hội hóa hơn 150 triệu đồng mua sắm que “test” ma túy, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp dương tính ma túy.

Trên mặt trận đấu tranh trực diện với tội phạm, tính từ đầu năm đến hết quý III/2026, lực lượng Công an toàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 337 vụ, 597 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, buôn bán chất cấm, (tăng 68 vụ, 35 đối tượng so với cùng kỳ năm 2025). Tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin; 1.759 viên ma túy tổng hợp, hơn 610g ma túy đá; hơn 298g cần sa; nhổ bỏ, triệt phá gần 10.000 cây thuốc phiện cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 253 vụ với 474 đối tượng. Công tác phòng ngừa, triệt phá diện tích trồng cây có chứa chất ma túy cũng được siết chặt, phát hiện và xử lý nghiêm 5 vụ với 5 đối tượng trồng 9.996 cây thuốc phiện.

Các đối tượng trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy bị Công an tỉnh Lạng Sơn bóc gỡ.

Theo đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn chỉ đạo các cấp, các ngành và lực lượng Công an Lạng Sơn triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Trong đó, lấy lực lượng Công an làm nòng cốt quyết liệt thực hiện đấu tranh, trấn áp đối với các loại tội phạm về ma túy.

Tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, chủ động phòng ngừa ma túy. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng những mô hình xã, phường, thôn, khối phố “không ma túy” nhằm tạo sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống ma túy.

Làm tốt công tác quản lý và chăm sóc y tế cho các đối tượng tại Cơ sở cai nghiện.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn cũng quan tâm thực hiện những giải pháp về an sinh xã hội, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Từ những kết quả vững chắc của 15 xã, phường đạt chuẩn "không ma túy" năm 2025, bước sang năm 2026, toàn tỉnh Lạng Sơn có thêm 10 xã đăng ký phấn đấu đạt mục tiêu “không ma túy” và lộ trình đến năm 2030 đã được thiết lập chi tiết cho từng năm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lạng Sơn đang minh chứng rõ nét cho tinh thần quyết tâm cao độ trong việc xây dựng những vùng quê bình yên “không ma túy”. Đó chính là nền tảng vững chắc để Lạng Sơn từng bước hoàn thành mục tiêu đạt “tỉnh không ma túy” vào năm 2030, góp phần xây dựng địa bàn Lạng Sơn trong sạch, bình yên và phát triển bền vững.