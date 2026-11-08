Lạng Sơn quyết liệt tháo gỡ vướng mắc dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng

Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thi công nút giao IC04 trên bản đồ. (Ảnh: ĐỖ HOẠT )

Theo báo cáo, tính đến đầu tháng 11/2026, giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án đạt 6.936/8.544 tỷ đồng, tương đương 81,19% giá trị hợp đồng. Nhà đầu tư và các nhà thầu đang tập trung đào đắp đến cao độ thiết kế tại khu vực Km3-Km4 thuộc gói thầu EC01; hoàn thiện nền đường thuộc gói thầu EC04, nhánh Tân Thanh, Cốc Nam; đồng thời triển khai thi công các vị trí đường gom trên toàn tuyến.

Về giải phóng mặt bằng, tuyến chính và nhánh kết nối cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam đã hoàn thành 100% diện tích. Tuy nhiên, việc lập phương án bồi thường tại các vị trí đường gom và diện tích bổ sung nút giao IC04, khu vực phường Đông Kinh, còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện những kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thi công, giải ngân và giải phóng mặt bằng, song vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng thời hạn.

Tại buổi kiểm tra, nhà đầu tư báo cáo kế hoạch thi công, nhu cầu giải ngân những tháng cuối năm, phấn đấu căn bản dự án trong năm 2026; đồng thời kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu đá và chỉ đạo giải quyết dứt điểm mặt bằng nút giao IC04, các vị trí đường gom trước ngày 20/11/2026. Các địa phương đề nghị bổ sung nhân lực cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc nhằm đẩy nhanh lập phương án bồi thường.

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện đoạn đường gom của dự án.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Hữu Học đánh giá công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến, tuyến chính căn bản, nhưng một số vị trí đường gom, đường ngang dân sinh vẫn còn vướng mắc. Kết quả thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 773/TB-VP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để bảo đảm hoàn thành dự án trong năm 2026 theo hợp đồng BOT và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án nghiêm túc kiểm điểm, nâng cao trách nhiệm, tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ.

Đối với giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân các xã, phường, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phải xử lý dứt điểm từng trường hợp, khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong trích đo, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh. Các địa phương rà soát, tổ chức bảo vệ thi công đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Về thi công, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân, tỉnh chưa xem xét kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải tập trung nguồn lực, thực hiện đầy đủ chỉ đạo tại Công văn số 3135/UBND-KTCN ngày 5/11/2026. Đồng thời doanh nghiệp dự án xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần đến ngày 31/12/2026, bảo đảm hoàn thành dự án và giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước còn lại thuộc kế hoạch năm 2026; gửi tỉnh chậm nhất ngày 9/11/2026.

Đối với vật liệu đá, doanh nghiệp dự án hai tuyến đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh phải rà soát nhu cầu, khả năng cung ứng và khó khăn liên quan. Sở Công thương chủ trì làm việc với các đơn vị khai thác mỏ, thống nhất giải pháp tháo gỡ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày 9/11/2026.

Dự án đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng dự kiến hoàn thành năm 2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát hợp đồng BOT, kiểm soát tiến độ, sản lượng, nhân lực, thiết bị, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân; chủ động phối hợp xử lý vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án.