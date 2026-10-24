Lạng Sơn quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh giữ vai trò nòng cốt, góp phần đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, toàn tỉnh đã tổ chức tìm kiếm tại 12 khu vực, thực hiện 20 lượt khảo sát, phát hiện 12 vị trí có dấu hiệu hài cốt liệt sĩ và quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, bàn giao theo quy định, vượt 112% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quân khu 1 giao.

Lực lượng dân quân xã Quốc Khánh tổ chức khai quật phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Công tác thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ trong nhân dân cũng được triển khai rộng rãi. Toàn tỉnh đã phát 78.590 phiếu, thu về 76.276 phiếu và tiếp nhận, xử lý 15 nguồn thông tin có giá trị.

Đồng thời, qua khảo sát, tỉnh Lạng Sơn có 12 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 2.983 phần mộ, trong đó 353 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang Đình Lập, Cao Lộc, Bản Trại và Bông Lau.

Đến nay, các lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật toàn bộ 353 phần mộ theo kế hoạch. Trong đó, thu thập được mẫu sinh học của 223 phần mộ; 130 phần mộ còn lại chưa thể lấy mẫu. Toàn bộ mẫu sinh học thu nhận được đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia (Bộ Y tế) theo đúng quy trình, quy định.

Tại hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn tỉnh, ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, rà soát toàn bộ kết quả giai đoạn 1; lập danh mục các nguồn tin, khu vực trọng điểm, phân loại mức độ tin cậy và xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm theo từng địa bàn, nhiệm vụ.

Đối với Pháo đài Đồng Đăng và những khu vực có địa hình, công trình, nhà dân, đất sản xuất phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thu thập chứng cứ lịch sử, khảo sát kỹ thuật, đánh giá nguy cơ bom mìn, vật nổ. Việc khai quật chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ và bảo đảm các điều kiện an toàn.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương chuẩn hóa hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng phương án tiếp tục xác minh đối với 130 phần mộ chưa lấy được mẫu sinh học, bảo đảm không bỏ sót trong quá trình theo dõi.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn hóa, số hóa, kết nối và cập nhật dữ liệu, bảo đảm khả năng tra cứu, đối chiếu, hạn chế tình trạng trùng lặp, thất lạc hoặc phân tán thông tin.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí và chính quyền cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; vận động nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin; công khai đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn người dân gửi tài liệu liên quan. Nội dung tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, thận trọng, tôn trọng thân nhân liệt sĩ, không công bố thông tin chưa được kiểm chứng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.