Lạng Sơn quảng bá du lịch tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Năm hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 đang mở ra giai đoạn hợp tác mới với nhiều cơ hội kết nối giao thương và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Tại Triển lãm năm nay, Việt Nam tham gia với tư cách Quốc gia quảng bá trọng điểm. Trong không gian chung của gian hàng quốc gia rộng 108 m², tỉnh Lạng Sơn thiết kế khu vực giới thiệu thông tin, ấn phẩm và sản phẩm xúc tiến du lịch riêng biệt, thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý, đối tác quốc tế và doanh nghiệp lữ hành.

Giang trưng bày của tỉnh Lạng Sơn tại sự kiện

Các ấn phẩm và sản phẩm trưng bày được lựa chọn phong phú gồm: Sách hướng dẫn, sách ảnh về trang phục dân tộc thiểu số và ẩm thực Xứ Lạng, cùng các sản phẩm thủ công lưu niệm như khăn thổ cẩm, nón lá, các chương trình tour tuyến và sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh; Postcard (bưu thiếp) giới thiệu về du lịch cửa khẩu, du lịch cộng đồng của tỉnh như: Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn) và Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên…

Thành viên đoàn công tác giới thiệu tới du khách các ấn phẩm về du lịch Lạng Sơn tại gian trưng bày

Trong khuôn khổ Hội nghị du lịch Việt Nam diễn ra tại triển lãm, đại diện đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn đã trình bày tham luận giới thiệu trọng tâm về tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn. Nội dung thuyết trình tập trung quảng bá tài nguyên văn hóa, sinh thái, các sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường Trung Quốc và ASEAN, đồng thời định hướng phát triển các tuyến tour kết nối liên vùng và quốc tế nhằm tạo điều kiện để các đối tác nước ngoài trực tiếp tìm hiểu, trao đổi nhu cầu thị trường và mở rộng hợp tác lữ hành.

Thành viên đoàn công tác giới thiệu các ấn phẩm về du lịch Lạng Sơn tới du khách Trung Quốc

Triển lãm năm nay mang chủ đề “Chia sẻ cơ hội 3.0, cùng kiến tạo cuộc sống tốt đẹp”, tập trung giới thiệu tài nguyên văn hóa - du lịch, công nghệ, trang thiết bị dịch vụ thông minh và tổ chức các hoạt động hội đàm chuyên ngành.

Việc tham gia sự kiện là hoạt động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả Năm hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường nhận diện điểm điểm, mở rộng tuyến tour, phát triển sản phẩm mới và thu hút dòng khách quốc tế đến với Lạng Sơn trong thời gian tới.