Lạng Sơn: Phê bình nhà đầu tư chậm tiến độ dự án Thủy điện Tràng Định 2

Ngày 8/10, ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án Thủy điện Tràng Định 2 trên địa bàn các xã Quốc Việt và Kháng Chiến.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, đến nay, dự án đã triển khai các hạng mục đê quây, đập tràn, hố móng, nhà máy; đào và đổ bê tông hoàn thành 32/32 vị trí móng cột, dựng hoàn thiện 31/32 vị trí cột. Khối lượng bê tông đạt khoảng 86,8% tổng khối lượng theo thiết kế, giá trị giải ngân đạt gần 65,3%.

Ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế dự án Thủy điện Tràng Định 2. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Đối với tuyến đường dây 110kV, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Thụy Hùng và xã Na Sầm cơ bản hoàn thành. Riêng khu vực lòng hồ tại xã Quốc Việt, do các mốc giải phóng mặt bằng tại xóm Bản Tao bị cuốn trôi trong đợt mưa lũ, nhà đầu tư đang phối hợp chính quyền địa phương đo đạc, kiểm đếm để phục vụ giải phóng mặt bằng đối với 55 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc. Đến cuối tháng 9, nhà đầu tư chưa hoàn thành hồ sơ đo đạc, trích đo địa chính, trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính khu vực lòng hồ, ảnh hưởng đến các thủ tục thu hồi đất, kiểm đếm và lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại xã Quốc Việt và Kháng Chiến.

Một số nội dung liên quan đến thiệt hại phát sinh trong quá trình thi công chưa được giải quyết dứt điểm. Việc phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu của nhà đầu tư còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Dự án Thủy điện Tràng Định 2 đang được triển khai thi công. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Tại buổi kiểm tra, đại diện các sở, ngành, nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã trao đổi, làm rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ nhà đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, ông Đinh Hữu Học phê bình nhà đầu tư chậm thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, chính quyền hai xã Quốc Việt, Kháng Chiến và nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư trước ngày 15/10 phải phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc với người dân bị ảnh hưởng; bố trí đủ kinh phí, nhân lực để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ và hoàn thiện thủ tục thuê hơn 5,5ha diện tích đất còn lại theo quy định.

UBND hai xã Quốc Việt và Kháng Chiến chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng, gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trước ngày 15/10. Các địa phương phải báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng hằng tuần để UBND tỉnh theo dõi.

Các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch; đồng thời hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để dự án được triển khai đúng quy định.