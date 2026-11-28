Phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa, Lạng Sơn đang đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp lữ hành, phát triển sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Hội nghị là dịp giới thiệu tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử, di sản địa chất và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; đồng thời tìm kiếm giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Xứ Lạng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Huân phát biểu tại Hội nghị.

Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, du lịch đang chuyển mạnh theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, dựa trên giá trị văn hóa, tài nguyên bản địa và trải nghiệm cộng đồng. Trong đó, du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, cộng đồng, kinh tế đêm và ứng dụng công nghệ số đang trở thành những hướng phát triển quan trọng.

Với vị trí nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ và giao lưu văn hóa vùng biên.

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như quần thể danh thắng Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc, Khu du lịch Mẫu Sơn, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, Làng du lịch cộng đồng ASEAN Hữu Liên, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn đang mở ra cơ hội khai thác các giá trị địa chất, cảnh quan và tri thức bản địa, hình thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã công bố chương trình du lịch 2 ngày 1 đêm dành cho khách sử dụng giấy thông hành, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Thông qua các doanh nghiệp lữ hành, du khách được lưu trú, tham quan các địa điểm trong phạm vi chương trình tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Bằng Tường (Trung Quốc). Đây là cơ sở để doanh nghiệp hai bên xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường khách, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Theo ông Phạm Đức Huân, để du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, địa phương cần tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm phù hợp với từng thị trường khách, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng dân cư.

Mỗi sản phẩm du lịch không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải góp phần bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và nâng cao đời sống người dân.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Ngô Mạnh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn nhận định, thị trường khách du lịch tâm linh nội địa và khách du lịch qua biên giới với Trung Quốc còn nhiều dư địa khai thác. Tuy nhiên, khách đến các điểm du lịch tâm linh hiện chủ yếu đi về trong ngày hoặc có thời gian lưu trú ngắn.

Để khắc phục hạn chế này, các doanh nghiệp cần tăng cường quảng bá, kết hợp du lịch tâm linh với trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên, du lịch nông thôn tại Quỳnh Sơn, Hữu Liên và các điểm đến khác, qua đó kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đối với thị trường Trung Quốc, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã có những trao đổi với Hiệp hội Du lịch thành phố Bằng Tường về đề xuất xây dựng các chương trình đưa khách nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Thanh, kết nối tham quan những điểm đến đặc trưng của địa phương với lịch trình phù hợp.

Ông Ngô Mạnh Tùng cũng đề xuất các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp phối hợp xây dựng sản phẩm, quảng bá hình ảnh du lịch Xứ Lạng tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội) vào tháng 4/2027.

Chia sẻ kinh nghiệm khai thác thị trường khách quốc tế, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tràng An Travel cho rằng, Lạng Sơn cần phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương để trở thành điểm đến lưu trú, trải nghiệm thay vì chỉ là điểm dừng chân của du khách trên hành trình qua biên giới.

Việc hình thành các tuyến du lịch liên vùng giữa Lạng Sơn với Cao Bằng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình sẽ tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp lữ hành. Đặc biệt, những cảnh quan thiên nhiên còn giữ được vẻ nguyên sơ, hệ thống hang động, làng du lịch sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống như hát Then là nguồn tài nguyên có sức hấp dẫn đối với khách quốc tế.

Cùng với việc thu hút khách, địa phương cần chú trọng phát triển các dịch vụ vui chơi, giải trí, ẩm thực, mua sắm, đưa sản phẩm OCOP vào chương trình trải nghiệm để gia tăng mức chi tiêu, tạo nguồn thu cho người dân và khuyến khích du khách quay trở lại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp ký kết hợp tác phát triển, quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp.

· Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển du lịch.

Để tiềm năng thực sự trở thành lợi thế, Lạng Sơn cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, sản phẩm đặc trưng, liên kết thị trường và năng lực quảng bá trên các nền tảng số.