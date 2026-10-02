Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện một số cơ quan, đơn vị và các xã biên giới của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, thời gian qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị triển khai chương trình này phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tính đến hết tháng 9/2026, lực lượng BĐBP cả nước đã chủ trì bắt giữ 461 vụ với 745 đối tượng, thu trên 456 kg ma túy.

Các đại biểu dự hội nghị

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở, Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành kế hoạch về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển với 4 giải pháp cơ bản gồm: tham mưu, chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Hội nghị cũng đã tổng kết kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2030 đạt "Tỉnh không ma túy". Theo đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, giảm nhu cầu sử dụng ma túy; quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; tập trung đấu tranh, ngăn chặn nguồn cung ma túy; xây dựng lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm nguồn lực, ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống ma túy.

Đồng chí nhấn mạnh, trong việc bảo vệ biên giới, BĐBP là lực lượng nòng cốt, cần tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP đánh giá cao sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương trong phòng, chống tội phạm ma tuý, mua bán người. Đồng thời đề nghị các đơn vị BĐBP tập trung quán triệt, triển khai kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND các tỉnh, thành phố; huy động sức mạnh tổng hợp tham gia phòng, chống tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người. Cùng đó, xác định rõ địa bàn, đối tượng trọng điểm và xây dựng kế hoạch sát thực tế để triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người; tăng cường hợp tác quốc tế; quyết tâm, quyết liệt chặt đứt các nguồn cung ma tuý; phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác, phát giác tội phạm.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng triển khai hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên án A3-626p, đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép 42 kg ma túy.