Khoảng 22 giờ ngày 17/11/2026, Công an xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân thôn Trà Ký về trường hợp một người đàn ông đi lạc, cần được giúp đỡ. Đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, xác minh.

Theo thông tin gia đình cung cấp, người đàn ông đã đi lạc nhiều ngày. Người thân tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Công an xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đưa người dân gặp nạn về nhà an toàn.

Mặc dù thời điểm đã khuya, khu vực tìm kiếm có địa hình đồi núi, di chuyển không thuận lợi song với nỗ lực tìm kiếm, chỉ sau 4 giờ, tổ công tác đã phát hiện người đàn ông đi lạc và xác định là ông Phạm Văn Tạo, sinh năm 1967, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Do đi lạc nhiều ngày, ông Tạo có biểu hiện kiệt sức, tinh thần không ổn định, cán bộ, chiến sĩ đã đưa ông về nhà dân gần đó để nghỉ ngơi, hỗ trợ ăn uống, chăm sóc và động viên ổn định tâm lý. Sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của lực lượng Công an cùng người dân địa phương đã giúp ông Tạo được bảo đảm an toàn trong đêm.

Sau khi xác minh thông tin, tổ công tác đưa ông Tạo trở về nhà với gia đình. Đón người thân trở về, đại diện gia đình xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mẫu Sơn và các lực lượng, người dân đã quan tâm, hỗ trợ.

Từ việc tiếp nhận tin báo đến tổ chức tìm kiếm, chăm sóc, đưa người đi lạc trở về, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mẫu Sơn đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân khi gặp khó khăn. Sự phối hợp kịp thời của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân cũng cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc gắn bó, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Nhân dân.