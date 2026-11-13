Lạng Sơn: Người có uy tín góp sức giữ bình yên ở thôn Chợ Hoàng

Điểm tựa của người dân vùng cao

Tại thôn Chợ Hoàng, xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn, ông Nông Văn Tấn (SN 1959) là người được nhiều người dân tin tưởng, tìm đến khi gặp vướng mắc trong cuộc sống hoặc cần giải quyết những bất đồng trong cộng đồng.

Thôn Chợ Hoàng hiện có 284 hộ với 1.347 nhân khẩu. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ trồng rừng hồi, thuốc lá và ớt. Trong quá trình xây dựng đời sống mới, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những người có uy tín như ông Tấn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động và giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư.

Ông Nông Văn Tấn (ngồi giữa) tuyên truyền pháp luật đến người dân thôn Chợ Hoàng. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Theo ông Lương Văn Dương, Trưởng thôn Chợ Hoàng, ông Tấn từng giữ vị trí lãnh đạo tại địa phương, có nhiều năm kinh nghiệm công tác và luôn được người dân tin tưởng.

“Khi người dân có vấn đề chưa hiểu, ông Tấn thường hỗ trợ tuyên truyền, giải thích để bà con nắm rõ chủ trương, chính sách. Đặc biệt, khi trong thôn xảy ra mâu thuẫn, ông tích cực tham gia hòa giải, giúp các bên hiểu nhau hơn, hạn chế những bất đồng kéo dài”, ông Dương chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động, ông Tấn còn thường xuyên tham gia giải quyết những khúc mắc phát sinh trong đời sống thường ngày. Với kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục, tập quán địa phương, ông lựa chọn cách trao đổi nhẹ nhàng, phân tích có lý, có tình để người dân tự nguyện tháo gỡ bất đồng.

Gắn kết cộng đồng từ những việc bình dị

Ngoài vai trò hòa giải ở cơ sở, ông Nông Văn Tấn còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là phong trào của người cao tuổi tại thôn.

Bà Chu Thị Hạnh, người dân thôn Chợ Hoàng, cho biết mỗi khi địa phương tổ chức chương trình văn nghệ hoặc hoạt động tập thể, ông Tấn thường nhiệt tình đứng ra hỗ trợ, từ khâu tổ chức đến hậu cần.

“Những công việc có ông Tấn tham gia thường được thu xếp chu đáo, mọi người phối hợp với nhau vui vẻ nên ai cũng hào hứng. Khi trong thôn có xích mích, mâu thuẫn, ông cũng chủ động đến trao đổi, khuyên giải để các bên hóa giải bất đồng”, bà Hạnh nói.

Theo người dân địa phương, sự nhiệt tình và cách ứng xử gần gũi giúp ông Tấn tạo được sự đồng thuận trong các hoạt động chung. Qua những buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hay những lần hòa giải mâu thuẫn, tình cảm giữa các hộ dân trong thôn ngày càng được củng cố.

Không chỉ tích cực với công việc cộng đồng, trong gia đình, ông Tấn cũng đề cao việc nuôi dạy con cái, xây dựng cuộc sống ổn định bằng chính sức lao động của mình.

Vợ chồng ông có 3 người con trai, hiện đều đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống riêng. Với ông, điều quan trọng không phải là con trai hay con gái mà là trách nhiệm của cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục con cái.

“Con nào cũng là con, miễn sao cha mẹ có đủ điều kiện nuôi dưỡng, giáo dục con thành người”, ông Tấn chia sẻ.

Từ quan điểm đó, ông thường khuyên bà con không nên đặt nặng tư tưởng phải sinh con trai, con gái theo mong muốn mà cần cân nhắc điều kiện kinh tế, sức khỏe và khả năng chăm sóc, nuôi dạy con.

Khi các con đã trưởng thành, ông Tấn tiếp tục dành thời gian cho các hoạt động tại địa phương. Những việc làm không quá lớn, từ giải thích chính sách, hòa giải bất đồng đến vận động người dân tham gia phong trào chung, đã góp phần phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng đời sống ở khu dân cư.

Ở thôn Chợ Hoàng, sự tận tụy của ông Nông Văn Tấn là một trong những yếu tố góp phần tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và Nhân dân, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng đoàn kết.