Lạng Sơn mở rộng không gian xúc tiến thương mại

Xúc tiến không chỉ ở hội chợ

Có cửa khẩu, có hàng hóa nhưng để sản phẩm tìm được đầu ra, cách làm xúc tiến thương mại cũng phải thay đổi. Với Lạng Sơn, hoạt động này đang dần được mở rộng từ những cuộc gặp trực tiếp, hội chợ, triển lãm sang các nền tảng số, livestream và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Sự thay đổi này đáng chú ý với nhóm nông sản, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của tỉnh. Đây là những mặt hàng không chỉ cần được biết đến mà còn cần một hệ thống tiếp cận khách hàng rộng hơn, liên tục hơn, nhất là khi nhu cầu thị trường ngày càng dịch chuyển lên môi trường số.

Trong 9 tháng năm 2026, một số hoạt động xúc tiến tại Lạng Sơn đã cho thấy hướng đi này. Nông sản chủ lực của tỉnh được đưa vào chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ qua thương mại điện tử tại chợ Nông sản Chi Lăng. Tại Hà Nội, không gian trưng bày kết hợp livestream “Sức sống hàng Việt” tiếp tục tạo thêm một kênh giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

Từ các hội chợ, kết nối trực tiếp đến thương mại điện tử và xúc tiến xuyên biên giới, Lạng Sơn đang mở thêm kênh đưa hàng hóa địa phương ra thị trường.

Điểm khác biệt không nằm ở việc có thêm một vài chương trình trên nền tảng số, mà ở cách xúc tiến đang được kéo gần hơn với hoạt động bán hàng. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể sản phẩm OCOP được hướng tới việc đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử, tìm hiểu các kênh kinh doanh trực tuyến và từng bước tiếp cận thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn, yêu cầu đặt ra với xúc tiến thương mại hiện nay là phải mở thêm các kênh tiếp cận thị trường, trong đó thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới là hướng cần được quan tâm, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và khả năng lưu thông hàng hóa.

Đây cũng là điểm phù hợp với đặc thù của Lạng Sơn. Là địa bàn có hoạt động giao thương biên giới lớn, tỉnh có điều kiện để kết nối hàng hóa với thị trường Trung Quốc, đồng thời mở rộng sang các thị trường khác. Vấn đề là làm thế nào để lợi thế về vị trí và giao thương được chuyển thành khả năng mở rộng thị trường cho chính sản phẩm của địa phương.

Từ lợi thế cửa khẩu đến thị trường

Quy mô giao thương qua Lạng Sơn cho thấy dư địa của hoạt động này rất lớn. Lũy kế đến ngày 13/9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 86,13 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ. Riêng hàng hóa của địa phương xuất khẩu ước đạt 149 triệu USD, tăng 14,6%.

Những con số này cho thấy Lạng Sơn không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa qua biên giới. Với nguồn hàng nông sản và các sản phẩm đặc trưng, yêu cầu lớn hơn là tạo được đầu ra và mở rộng thị trường cho sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Lạng Sơn tiếp tục mở rộng các kênh để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

Đây là lý do thương mại điện tử ngày càng có vai trò trong câu chuyện xúc tiến thương mại của tỉnh. Với hàng hóa có tính thời vụ, đặc biệt là nông sản, một đợt hội chợ có thể tạo sự chú ý trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng nền tảng số cho phép doanh nghiệp duy trì việc giới thiệu sản phẩm lâu hơn và tiếp cận khách hàng ở phạm vi rộng hơn.

Lạng Sơn cũng đã thông tin tới doanh nghiệp, thương nhân trên địa bàn về các chương trình hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới. Cùng với đó là nghiên cứu hợp tác với Quảng Tây trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tham gia các chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực phía Bắc.

Ở chiều ngược lại, xúc tiến trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng. Lạng Sơn chuẩn bị các nội dung giới thiệu sản phẩm OCOP, tiềm năng đầu tư, du lịch và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn để tham gia các chương trình trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh. Gần 20 doanh nghiệp của tỉnh cũng tham gia các hoạt động bên lề Lễ hội du lịch Biên quan Trung - Việt năm 2026.

Như vậy, các phương thức xúc tiến đang được đặt cạnh nhau: hội chợ để gặp gỡ và kết nối; nền tảng số để mở rộng tiếp cận; thương mại điện tử để hỗ trợ bán hàng; xúc tiến xuyên biên giới để tìm kiếm thị trường mới. Cách làm này giúp hoạt động xúc tiến bám sát hơn với quá trình hàng hóa đi vào thị trường.

Đưa xúc tiến gần hơn với doanh nghiệp

Thách thức của xúc tiến thương mại vì thế không còn đơn thuần là tổ chức được bao nhiêu hội chợ hay đưa bao nhiêu doanh nghiệp tham gia một chương trình. Điều quan trọng hơn là sau xúc tiến, doanh nghiệp có tìm được khách hàng, mở được đơn hàng và duy trì được thị trường hay không.

Theo hướng đó, Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng các kênh để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Các chương trình xúc tiến những tháng cuối năm cũng được xây dựng theo hướng kết hợp quảng bá, kết nối và mở rộng thị trường.

Cùng với đó, tỉnh triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tận dụng các hiệp định thương mại tự do, nâng cao Chỉ số FTA và xây dựng hệ sinh thái tận dụng các hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2026-2030. Đây là phần việc có ý nghĩa nếu xúc tiến thương mại được nhìn từ mục tiêu cuối cùng là đưa hàng hóa vào thị trường với điều kiện cạnh tranh tốt hơn.

Cùng với mở rộng các kênh xúc tiến, yêu cầu đặt ra là giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn để tiếp cận từng thị trường. Từ chất lượng sản phẩm, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến khả năng cung ứng và logistics, đây là những yếu tố đang ngày càng được doanh nghiệp quan tâm khi tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Với lợi thế về cửa khẩu và giao thương biên giới, Lạng Sơn có thêm điều kiện để kết nối sản phẩm địa phương với các thị trường trong và ngoài nước. Việc kết hợp hội chợ, kết nối trực tiếp với thương mại điện tử, livestream và các hoạt động xúc tiến xuyên biên giới đang tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm khách hàng. Cách làm này cũng mở rộng dư địa cho xúc tiến thương mại của địa phương, từ quảng bá sản phẩm đến kết nối thị trường và đối tác. Khi các kênh được triển khai đồng thời, doanh nghiệp có thêm cơ hội đưa sản phẩm đến gần người mua hơn, còn các sản phẩm đặc trưng của Lạng Sơn có thêm không gian để mở rộng thị trường.