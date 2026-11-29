Các đại biểu thảo luận về các giải pháp phát triển thương mại biên giới. (Ảnh: Báo LS)

Sáng 29/11, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối giao thương năm 2026. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026).

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Báo LS)

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, Đại sứ quán Hàn Quốc và Lào tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, các cơ quan và địa phương của Quảng Tây (Trung Quốc), cùng doanh nghiệp, ngân hàng và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Báo LS)

Ngay tại hội thảo, các phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản Lạng Sơn. Trong các phiên thảo luận, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi về cách khai thác nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, kết nối đối tác, tổ chức thanh toán, vận chuyển và thông quan hàng hóa.

Phó Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Sùng Tả Quảng Tây, Trung Quốc phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Báo LS)

Theo lãnh đạo Cục Thương mại điện tử, để đưa hàng Việt vào thị trường Trung Quốc qua kênh này, các địa phương có cửa khẩu và doanh nghiệp cần xây dựng chuỗi kết nối có thể tạo ra giao dịch thực tế. Trước mắt, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai bên cần tăng cường trao đổi về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm và các quy định đối với hàng hóa.

Cục Thương mại điện tử sẽ phối hợp với tỉnh Lạng Sơn và các đối tác Quảng Tây nghiên cứu lựa chọn một số nhóm sản phẩm tiềm năng để xây dựng chương trình kết nối thử nghiệm với các nền tảng và doanh nghiệp Trung Quốc. Chương trình dự kiến kết nối cả đơn vị thanh toán, logistics và xử lý đơn hàng để từng bước hình thành quy trình từ quảng bá, bán hàng đến giao nhận.

Các đại biểu trao đổi một số nội dung về thương mại xuyên biên giới. (Ảnh: Báo LS)

Trong 11 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đạt gần 118,3 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 60%.

Cùng với đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics, tỉnh đã hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm qua các nhà sáng tạo nội dung. Đến nay, Lạng Sơn ghi nhận gần 21.000 lượt sản phẩm hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước và hơn 80.000 lượt giao dịch thành công.

Lãnh đạo Sở Công Thương Lạng Sơn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Báo LS)

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết thời gian tới, hoạt động hỗ trợ sẽ bám sát nhu cầu của doanh nghiệp. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, các đơn vị quản lý thương mại điện tử của Quảng Tây và cộng đồng doanh nghiệp để xúc tiến giao thương, giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp cận đối tác và mở rộng thị trường.