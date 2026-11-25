Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Chiều 25/11, Chi cục Hải quan khu vực VI phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp FDI, thúc đẩy đầu tư nước ngoài tại tỉnh năm 2026, với chủ đề: “Đồng hành – Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh – Thúc đẩy tăng trưởng hai con số”.

Đây là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và cơ quan Hải quan cung cấp thông tin, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; khu vực cửa khẩu Chi Ma, hệ thống các khu, cụm công nghiệp cũng như các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Trung ương và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn thông tin, trong giai đoạn tới, Lạng Sơn tập trung phát triển bốn trụ cột kinh tế và những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư gồm: công nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; dịch vụ, nhất là du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; kinh tế cửa khẩu và logistics; nông, lâm nghiệp giá trị cao. Hiện nay, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh mới có 18 dự án FDI đang hoạt động, tổng vốn đăng ký khoảng 410 triệu USD.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, tỉnh Lạng Sơn tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn; phát triển cảng cạn, trung tâm logistics, tạo quỹ đất sạch và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Mặt khác, tỉnh chủ động tiếp cận các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan triển khai cửa khẩu thông minh, hoàn thiện nền tảng cửa khẩu số, nâng cao năng lực thông quan, giảm thời gian và chi phí logistics cho doanh nghiệp...

Tỉnh Lạng Sơn cam kết tạo môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư vào tỉnh; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Lạng Sơn luôn chào đón và mong muốn hợp tác lâu dài với các nhà đầu tư, bởi sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI đã thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tính từ đầu năm đến ngày 23/11/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tất cả các loại hình qua địa bàn đạt 118 tỷ USD, chiếm khoảng gần 11% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9,82 tỷ USD (tăng 48,6% so với cùng kỳ) với hơn 230.300 tờ khai (tăng 21,7%).

Ông Mark Deng – Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt - Trung (VCBC) kiêm Trưởng đại diện VCBC khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) phát biểu. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Chi cục đã thực hiện thủ tục hải quan cho trên 7.249 doanh nghiệp; trong đó, có hơn 3.600 doanh nghiệp mới phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu; tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 21.100 tỷ đồng (bằng 220,2% chỉ tiêu pháp lệnh và 116,8% chỉ tiêu phấn đấu, đứng thứ 6/20 đơn vị trong toàn ngành Hải quan).

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI cho biết, thời gian tới, Hải quan khu vực VI sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; đồng thời, tăng cường hợp tác, trao đổi với cơ quan Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc); chủ động tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp FDI trong thực hiện thủ tục hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu; phối hợp tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa bàn.

Cùng đó là nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ, xây dựng đội ngũ công chức hải quan chuyên nghiệp, tận tụy, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng công tác.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu là doanh nghiệp, nhà đầu tư đều nhấn mạnh tỉnh Lạng Sơn có vị trí, vai trò quan trọng như có cửa khẩu, khu công nghiệp, logistics và có nhiều tiềm năng nổi bật, nhất là tiềm năng thu hút FDI chất lượng cao; đặc biệt, Lạng Sơn có khu công nghiệp VSIP là tiền đề thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư Trung Quốc.

Các đại biểu mong muốn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử; tiếp tục cập nhật, hoàn thiện danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm; kết nối thị trường logistics…

Ông Mark Deng - Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt - Trung (VCBC) kiêm Trưởng đại diện VCBC khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) mong muốn Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục tăng cường giao lưu trong các lĩnh vực cửa khẩu, logistics, thương mai điện tử số và đầu tư công nghệ; kỳ vọng nhiều sản phẩm của Việt Nam tiếp cận được thị trường Trung Quốc thông qua các kênh phân phối, bán hàng số cùng nhiều nguồn lực công nghệ từ các công ty Trung Quốc có thể vào Việt Nam để phục vụ phát triển kinh tế địa phương.