Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.

Nâng tầm vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế

Tối 28/11, tại Trung tâm Hội chợ thương mại, phường Tam Thanh, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026) với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc”. Diễn ra đến hết ngày 3/12, sự kiện quy tụ hơn 240 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước và doanh nghiệp Trung Quốc, tạo không gian gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và phát triển các cơ hội hợp tác kinh doanh xuyên biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, địa phương có hơn 231 km đường biên giới tiếp giáp với Quảng Tây (Trung Quốc), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 11 tháng năm 2026 đạt trên 116,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025. Những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong mạng lưới lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc. Cùng với lợi thế địa lý, hệ thống cửa khẩu và hạ tầng giao thông từng bước được hiện đại hóa đang tạo thêm điều kiện để địa phương khai thác tiềm năng kinh tế biên mậu.

Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng, các chương trình xúc tiến thương mại trực tiếp như hội chợ có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất địa phương. Thay vì phải tự tìm kiếm khách hàng ở thị trường nước ngoài, doanh nghiệp có thể tiếp cận đối tác ngay tại sự kiện, giới thiệu năng lực sản xuất, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng, trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng quan hệ với các nhà phân phối. Đây cũng là cơ hội để sản phẩm Việt Nam từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng kênh tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào phương thức kinh doanh truyền thống.

Ở lĩnh vực du lịch, việc kết nối các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung cấp dịch vụ và quảng bá điểm đến giúp mở rộng khả năng khai thác thị trường khách quốc tế. Sự kết hợp giữa thương mại, du lịch, văn hóa và ẩm thực có thể góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ đa dạng tại khu vực cửa khẩu, qua đó gia tăng giá trị kinh tế và tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Một phiên livestream tại gian hàng có lượt thu hàng chục ngàn lượt theo dõi và mua hàng ngay trong buổi tối khai mạc hội chợ 28/11.

Từ kết nối trực tiếp đến mở rộng không gian giao thương số

Thương mại xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tốc độ lưu chuyển hàng hóa, khả năng truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin và quản trị chuỗi cung ứng. Với Lạng Sơn, lợi thế cửa khẩu cần được phát huy đồng thời với việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động xúc tiến thương mại, vận tải, kho bãi, quản lý hàng hóa và kết nối thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả của toàn bộ chuỗi giao thương.

Đại diện Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Bà Lư Đảng Hồng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục khai thác thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, du lịch.

Các cuộc gặp gỡ trực tiếp tại hội chợ có thể trở thành điểm khởi đầu cho những mối quan hệ kinh doanh dài hạn trên môi trường số. Thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, danh mục sản phẩm trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ, mã QR truy xuất nguồn gốc và hệ thống quản lý đơn hàng, doanh nghiệp có thể duy trì kết nối với khách hàng sau khi sự kiện kết thúc, tiết kiệm chi phí tiếp thị và tiếp cận nhiều nhóm người tiêu dùng hơn. Đối với các hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất nông sản, việc chuẩn hóa dữ liệu về vùng trồng, chất lượng, quy trình đóng gói và vận chuyển cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao uy tín với đối tác quốc tế.

Tương tự, ngành du lịch có thể khai thác các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, bản đồ số, công cụ giới thiệu điểm đến đa ngôn ngữ và thanh toán điện tử phù hợp với quy định của mỗi quốc gia. Những giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận du khách thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để các sản phẩm du lịch địa phương hiện diện rộng rãi trên thị trường quốc tế.Tại sự kiện, bà Lư Đảng Hồng, đại diện Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục khai thác thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, du lịch. Những định hướng hợp tác này mở ra dư địa để cộng đồng doanh nghiệp hai bên nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới, tăng cường liên kết giữa sản xuất, phân phối, logistics và dịch vụ.

Giá trị lâu dài của Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung 2026 vì thế không đơn thuần nằm ở quy mô gian hàng hay lượng khách tham quan, mà còn ở khả năng chuyển hóa các cuộc gặp gỡ thành đơn hàng, hợp đồng thương mại, chương trình hợp tác và mạng lưới đối tác bền vững. Khi hạ tầng giao thông, kinh tế cửa khẩu và công nghệ số được phát triển đồng bộ, Lạng Sơn có thêm cơ hội trở thành trung tâm kết nối hàng hóa, dịch vụ và chuỗi cung ứng giữa Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc.

Một số hình ảnh buổi khai mạc Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung 2026

Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.

Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.

Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.

Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.

Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.

Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.

Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.

Lạng Sơn mở rộng cơ hội giao thương qua Hội chợ Việt - Trung.