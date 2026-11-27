Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Văn Quan; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Văn Quan cùng 200 đại biểu là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, thành viên “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân thuộc các thôn, xã đặc biệt khó khăn của xã Văn Quan và xã Điềm He.

Trong chương trình, các đại biểu được xem clip truyền thông, kịch truyền thông về bình đẳng giới; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện nghi thức bấm nút khởi động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Đồng thời, các đại biểu được giao lưu chia sẻ kiến thức bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và cùng thể hiện hành động hưởng ứng.

* Một số hình ảnh tại Lễ mít tinh